Fortbildung für Pilateslehrer – Pilates mit Kleingeräten am 22. +23.08.2020

Location: TripadaAkademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 22.08.2020 09:00 Uhr

End: 23.08.2020 17:30 Uhr

Entry: 300.00 Euro (non 19% VAT)

Am 22. + 23.08.2020 findet die nächste Fortbildung für Pilates mit Kleingeräten in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal statt.

Das Wochenende ist als Modul 2 Teil der kompletten Tripada® Pilatestrainer Ausbildung. Es ist aber auch für bereits bestehende Pilateslehrer als Fortbildung buchbar.

In der Fortbildung lernen die Teilnehmer die Pilates Basis-Mattenübungen mit verschiedenen Kleingeräten zu kombinieren und die Übungen damit abwechslungsreicher und intensiver zu gestalten. Hierzu gehören Kleingeräte wie Bälle, Pilatesrolle, Bänder und Handtrainer, z.B. die Brasil® von TOGU.

Mehr Informationen zu der Fortbildung oder der kompletten Pilatestrainer Ausbildung mit nächstem Start im November 2020 finden Sie unter www.tripada.de.

