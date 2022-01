Fort- und Weiterbildung? – Ja, aber bitte Inhouse!

maßgeschneidert – aktuell – online oder vor Ort

Fort- und Weiterbildungen sind wichtig und gerade im Bauwesen unverzichtbar um am Puls der Zeit zu bleiben. Aber muss es immer eine weit entfernte Präsenz-Veranstaltung sein? Muss das Büro-Team für ein Thema, welches drei Stunden umfasst, den ganzen Tag unterwegs sein? Was, wenn nur ein Teil des Tagesseminars für den eigenen Arbeitsalltag interessant ist?

Eine smarte Lösung hierfür heißt „Inhouse-Schulung“!

Diese Form der Weiterbildung ist qualitativ wertvoll für Arbeitgeber und Angestellte. Denn die Inhalte werden maßgeschneidert zusammengestellt, sodass die Interessen beider Seiten gewahrt sind. Dadurch steigt der Mehrwert für das Unternehmen, aber auch die Akzeptanz der Mitarbeiter wird erheblich gesteigert.

Besonders hervorzuheben ist dabei der Praxisbezug zum eigenen Unternehmen.

Denn sind wir doch mal ehrlich: Jedes Unternehmen arbeitet anders, so werden bei offenen Seminaren häufig Fragen gestellt, die mit der eigenen Berufspraxis wenig zu tun haben.

Inhouse hingegen können Arbeitgeber und Mitarbeiter konkrete Beispiele vorbereiten und erworbenes Fachwissen direkt auf eine derzeitige Fragestellung anwenden.

Externe Weiterbildungen sind auch oft eine Kostenfrage: Teilnahmegebühr, Anfahrt, ggf. Übernachtung, Spesen, …

Als Arbeitgeber profitieren Sie vom Wegfall einiger Kosten, vor allem wenn die Inhouse-Schulung gleich mehrere Ihrer Angestellten betrifft. Weiter wird der Betriebsablauf nicht gestört, da Sie Ihre Mitarbeiter beispielsweise in Teams aufteilen können, sodass in jeder Abteilung noch mindestens ein Ansprechpartner für laufende Projekte greifbar ist!

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH konzipiert und plant Inhouse-Schulungen zu 100% nach den Wünschen ihrer Kunden. Sie wählen Ihr Thema aus den fachbezogenen Angeboten für das Bauwesen oder aus den Themen zur Weiterentwicklung von Softskills.

In einem gemeinsamen Gespräch werden die gewünschten Inhalte nach Ihren Vorstellungen erörtert und ggf. angepasst. Außerdem erfolgt eine Beratung welche Punkte das Thema abrunden, um den maximalen Erfolg für Ihr Unternehmen zu generieren.

Außerdem haben Sie die Wahl, ob die Inhouse Veranstaltung online oder in Präsenzform stattfinden soll.

Lernerfolg und Praxisnähe sind der Akademie der Ingenieure absolut wichtig. Daher stellt sie hohe Anforderungen an all ihre Referierenden. Sie gelten als absolute Expertinnen und Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Die fachliche Expertise in Kombination mit einem hohen Praxisanteil und didaktischen Kompetenzen zeichnen alle Veranstaltungen der Akademie der Ingenieure aus.

Bonus für Unternehmen aus Baden-Württemberg:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg hat ab August 2021 bis voraussichtlich Ende März 2022 ein „Förderprogramm Betriebliche Weiterbildung“ für Fachkurse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln gestartet. Beim Sonderprogramm „Betriebliche Weiterbildung“ handelt es sich nicht um die Fortführung der bisherigen überbetrieblichen Fachkursförderung, sondern um ein zusätzliches, neues Sonderprogramm zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft (REACT EU).

Was heißt das für Sie?

Bei unseren Inhouse-Veranstaltung sparen in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen, 50% der Kosten!

Link für eine unverbindliche Anfrage

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als „Wissensvermittler“ verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

