Ford Transit jetzt mit 10-Gang-Automatikgetriebe erhältlich

Bad Homburg (ots) - - Ford Store Kreissl in Bad Homburg stellt deutschen Rekord auf mit den meisten Ford Mustangs in einem Autokino - Rund 90 Ford Mustang zu Gast bei langer Mustang-Nacht mit Filmklassikern am Samstag, 6. Juni 2020 - Das Autokino in nostalgischer Atmosphäre vom 3. bis zum 7. Juni 2020 leitet feierlich den Re-Start des Ford Stores ein Der Ford Store Kreissl hat...