Folienversandtaschen von Pohl Verpackungen

Kaum eine Verpackung ist in so vielen Varianten erhältlich wie Folienversandtaschen. Siegfried Pohl Verpackungen GmbH bietet Versandtaschen in einer Vielzahl unterschiedlicher Varianten, beispielsweise als Luftpolstertasche, Laborbeutel, Klappenbeutel oder Lieferscheintasche.

Internethändler schwören auf sie: Versandtaschen aus Folien sind preiswert, leicht, benötigen wenig Platz und eignen sich ideal für das Versenden unterschiedlichster Produkte. Ob Textilien, Spielsachen oder Elektronikzubehör: Pohl Verpackungen GmbH bietet für jeden Artikel die passende Versandtasche aus reißfester, langlebiger Folie. Neben dem Onlinehandel kommen die Folienversandtaschen auch in unzähligen weiteren Branchen zum Einsatz.

Dank flexiblem Adhäsionsverschluss: Folienversand für den einfachen oder mehrfachen Gebrauch

Die Versandtaschen sind mit praktischen Adhäsionsklebestreifen versehen. Einfach den Schutzstreifen abziehen, die Tasche zukleben und der Inhalt ist sicher vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Klebestreifen sind entweder permanent klebend, so dass die Tasche nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann, oder wiederverschließbar, was ein mehrfaches Öffnen und Verschließen der Versandtasche ermöglicht.

Siegfried Pohl Verpackungen – Ein Anbieter für den gesamten Bedarf an Folienverpackungen

Pohl Verpackungen GmbH bietet eine breite Palette an Versandtaschen an unterschiedlichen Größen von 40 bis 800 mm Breite und eine Vielzahl verschiedener Materialien wie LDPE, HDPE, MDPE, CPP, OPP der Coex-Folien. Viele langjährige Stammkunden schätzen unser Unternehmen daher sowohl als zentralen Anbieter, der den gesamten Bedarf an Folienverpackungen deckt, als auch als erfahrenen Ansprechpartner für die Entwicklung und Einführung von Sonderlösungen im Bereich Folienverpackungen.

Folienkonfektionierung so vielseitig wie die Wünsche der Kunden

Pohl Verpackungen konfektioniert die Versandtaschen nach ihren individuellen Wünschen. So gibt es die Folienversandtaschen beispielsweise mit Folien- oder Papierabdeckung, mit zwei Adhäsionsverschluss-Klebestreifen, als Dental- oder Kängurubeutel mit praktischem Zusatzfach und individuell abgepackt entweder lose, geblockt oder im Umbeutel.

Individuelles Design der Versandtaschen: (Ein-)Druck mit 8 Farben

Die Folienverpackungen können dank modernster 8 Farben-Flexodruckmaschinen ganz individuell gestaltet werden. Die Möglichkeiten reichen hierbei vom einfachen Informationstext bis zu aufwendigen, fotorealistischen Bildern und Grafiken. Somit können die Folienversandtaschen in aufmerksamkeitsstarke Werbeträger verwandelt werden.

Weitere Informationen über das breite Angebot an Versandtaschen von Pohl Verpackungen finden Sie unter: https://bit.ly/3bGTuZO

Pohl packt’s – Hochwertige Folienverpackungen vom Experten

Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Siegfried Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.

Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.

Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Siegfried Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.pohlverpackungen.de

