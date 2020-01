Folienverpackungen überzeugen durch viele Vorteile

Sie sind leicht, vielseitig, gut recyclebar und in unzähligen Anwendungen unersetzlich: Folien sind das ideale Material für Verpackungen – auch und gerade der Umwelt zuliebe!

Leise rattert die Maschine und spuckt im Sekundentakt glänzende Folienbeutel auf das Band. Als Stiftstapelbeutel werden sie später einmal in der Backwarenindustrie maßgeblich zum Erhalt der Qualität und Frische von Broten beitragen. Im Moment werden sie jedoch zunächst bei Siegfried Pohl Verpackungen GmbH in Troisdorf konfektioniert und für den Versand vorbereitet.

Siegfried Pohl Verpackungen – über 50 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie

Viele verschiedene Folienverpackungen stellt das Unternehmen für die unterschiedlichsten Branchen und in unzähligen Varianten her. 1966 wurde die Firma von Siegfried Pohl gegründet, heute leiten Wolfgang Pohl und Bettina Lamp den Betrieb in der zweiten Generation. Parallel zum Unternehmen wächst bis heute auch die Produktpalette. Denn obwohl der Ruf der Kunststoffe und Folien unter der Umweltschutz-Diskussion leidet, sind Folienverpackungen nach wie vor das optimale Medium für das Transportieren und Lagern von unterschiedlichen Produkten und Waren. Vom frischen Schnitzel über Schrauben bis zum Herrenhemd. Neben klassischen Folien aus Kunststoffgranulat bietet Siegfried Pohl Verpackungen auch Alternativen aus Regeneraten und biobasierten Folien an.

Folienverpackungen sind optimaler Schutz für Lebensmittel

Ein Beispiel für den großen Nutzen von Folienverpackungen ist die Lebensmittelindustrie. Die Herstellung von Lebensmitteln benötigt viele Ressourcen, das fertige Produkt ist dementsprechend wertvoll. Folienverpackungen helfen, diese Werte zu erhalten und zu schützen, indem sie die Lebensmittel frisch halten und vor Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit schützen. Siegfried Pohl Verpackungen GmbH produziert Lebensmittelfolien mit ganz individuellen Eigenschaften, die optimal auf das Lagergut abgestimmt werden. Somit verlängern die Folienverpackungen die Haltbarkeit oftmals um ein Vielfaches und tragen maßgeblich zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bei.

Geringes Gewicht ist ein weiterer Vorteil

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Dichte von Folienverpackungen. Ihr niedriges Gewicht spart beim Transport eine große Menge Kraftstoff und sorgt somit für eine nachhaltige Verringerung der CO2-Emissionen. Andere Verpackungsmaterialien wie Glas oder Pappe können alleine aus Gewichtsgründen hier nicht mithalten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Folien sichert die steigende Effizienz des Verpackungsmaterials, beispielsweise durch geringere Materialstärken bei Beibehaltung der positiven Eigenschaften. Auch in Zukunft werden Folienverpackungen eine wichtige Rolle für den Transport, den Handel und die Lagerung von unterschiedlichen Gütern spielen.

Pohl packt’s – Hochwertige Folienverpackungen vom Experten

Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Siegfried Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.

Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.

Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Siegfried Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

