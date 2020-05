Flüge nach Mallorca im Sommer 2020

Die spanische Regierung arbeitet an Plänen, noch in diesem Sommer die Einreise für Touristen zu erlauben. Den Anfang macht Mallorca.

Auf Mallorca durften Hotels ab 11. Mai 2020 wieder öffnen und Gäste aufnehmen. Restaurants und Bars dürfen im Außenbereich Gäste bewirten. Diese Lockerungen gelten aber nicht für komplett Spanien, sondern nur für „Autonome Gemeinschaften“ wie z.B. die Balearen. Zusätzlich hat die Europäische Union ein gemeinsames Vorgehen geplant.

Bei uns bekommen sie günstige Mallorca Flüge zur Segelyacht. Wir sind der kompetente Ansprechpartner wenn es um die Vermittlung von Flügen zu Ihrer Yacht geht. Gerade jetzt in der Corona Krise hat sich gezeigt, dass neben einem attraktivem Preis auch der Service rund um den Flug ein äußerst wichtiges Kriterium ist. Wir waren und sind in der Krise erreichbar. Mit all unserer Erfahrung und unseren Kontakten stehen wir unseren Kunden zur Verfügung und unterscheiden uns dabei elementar von Online Portalen (OTA`s) und Airline-Direktbuchungen (auf den Webseiten der Airlines).

Viele dankbare Schreiben von Kunden, die verteilt auf dem Globus zu Beginn der Pandemie festsaßen, dokumentieren dies deutlich.

Mallorca ist die bekannteste Baleareninsel. Seit Jahrzehnten ist sie die Lieblingsinsel deutscher Touristen und auch unter Seglern eines der beliebtesten Reiseziele. Sie hat neben dem Ballermann Image noch viele andere, attraktive Gesichter. Nicht jeder Küstenabschnitt ist gleich. Man findet hier weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, einsame Buchten, Naturschönheiten und modernen, maritimen Lifestyle in den malerischen Häfen. Der Blick auf das imposante Gebirge Tramuntana an der Nordwestküste der Insel ist vom Wasser auf am schönsten. Vielleicht ist eine komplette Umrundung von Mallorca für sie interessant? Wer die 160 Seemeilen bei einer Inselumrundung absegelt, lernt alle Seiten dieser Mittelmeerinsel kennen. Jeder Segelgeschmack wird hier bedient. Das Erscheinungsbild der Insel ändert sich stetig. Ein Segeltörn ist die beste Möglichkeit, die verschiedenen Facetten der Insel zu erkunden.

Im Sommer ist das Wetter für Segler meist ideal. Ab und an treten vereinzelte Stürme auf. Dieses sollte man in die Planung mit einkalkulieren. Auf Mallorca ist für jeden Segler etwas dabei. Ob Schnorcheln direkt von der Segelyacht aus, das relaxen in romantischen Felsenbuchten oder die Partynächte an Land.

In der Inselmetropole Palma de Mallorca gibt es 6 Marinas mit über 2000 Liegeplätzen. Der perfekte Ausgangspunkt für einen Segeltörn um die Insel. Zusätzliche Ziele wie die Nachbarinseln Ibiza oder Menorca sowie Alicante oder Malaga auf dem spanischen Festland lassen sich verknüpfen. Mallorca ist von April bis Oktober somit der perfekte Ausgangspunkt wunderschöne Reiseziele auf einer Segelyacht zu erreichen. Gerne unterbreiten wir ihnen ein individuelles Angebot für ihren Flug zu ihrer Yacht auf Mallorca.

Flüge zur Segelyacht nach Mallorca beim Flugspezialisten

Yacht-Pool Flight-Service ist ein eigenständiges Unternehmen der Yacht-Pool Gruppe mit Sitz in Goldbach bei Aschaffenburg/ Bayern am Rande des Rhein-Main-Gebietes. Seit 2006 sind wir der zuverlässige Partner für den Skipper mit seiner Crew ins Segelrevier nach Mallorca, Italien, Kroatien, Griechenland, in die Karibik oder jeden anderen Flughafen der Welt zu bringen.

Gerade in diesen Zeiten ist unsere Expertise wertvoll wie nie. Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite. Wir sind immer für Sie erreichbar. Flugausfälle und Verspätungen kann jeden treffen. In solchen Situationen suchen wir schnelle Lösungen wie z.b. den nächstmöglichen Ersatzflug für Sie. Vertrauen Sie auf die jahrelange Branchenerfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service und buchen Sie dort ihren nächsten Flug zum segeln nach Mallorca.

Yacht-Pool Flight-Service GbR,

Aschaffenburger Str. 19,

63773 Goldbach,

www.yachtpoolflights.de,

info@yachtpoolflights.de,

Tel. +49 6021-15075010.