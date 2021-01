Fluch der Nymphen – Der Auftakt der neuen spektakulären Fantasy-Reihe der beliebten Fantasyautorin

Janette Altinsoy lässt die Leser in dem Roman “Fluch der Nymphen” in die lebensgefährliche Welt der Nymphen eintauchen.

Kaira ist eher unwillig nach Florida geflogen, um an der Hochzeit ihres Bruders teilzunehmen. Denn dieser zeigt normalerweise wenig Interesse an ihr. Auch die zukünftige Frau ihres Bruders war ihr noch unbekannt gewesen. Sie konnte nicht ahnen, dass mit diesem zwei Wochen langen Urlaub das größte Abenteuer ihres Lebens beginnen würde. Es fing alles damit an, dass Kaira den riesigen Alligator Trevor sieht. Denn Trevor ist eigentlich kein Alligator, sondern ein gut aussehender Mann, der von den Nymphen verflucht wurde. Kaira ist die Einzige, die den Fluch mit ihm gemeinsam brechen kann. Doch in der Welt der Nymphen, wartet ein lebensgefährliches Abenteuer auf sie und Kaira merkt schnell, dass sie Trevor besser kennt, als sie dachte.

Der fast 600 Seiten lange Roman “Fluch der Nymphen” von Janette Altinsoy zieht die Leser schnell in seinen Bann. Das Abenteuer von Kaira findet seine Fortsetzung mit dem Roman “Ruf der Nymphen”, auf den Leser aber noch etwas warten müssen. Wer es nicht so lange aushält, findet wunderbare Ablenkung mit Janette Altinsoys Roman “Finde die Zeit”.

Die begabte Autorin wurde 1991 in Fürstenfeld geboren und lebt nun mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Deutsch Kaltenbrunn. Janette genießt die Ruhe auf dem Land und könnte sich ein Stadtleben nicht vorstellen. Nachts, wenn die Kinder schlafen, wird geschrieben und wunderbare Orte und Geschichten erwachsen daraus.

"Fluch der Nymphen" von Janette Altinsoy ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09365-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

