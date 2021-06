Fliesenmax-Store in Krefeld

Fliesen, wohin das Auge reicht!

In zentraler Krefelder Lage, am Dießemer Bruch 150, finden Hausbauer und Renovierer auf rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Fliesen für Boden oder Wand, für jeden Geschmack und zu günstigen Preisen. Zur nachgeholten Eröffnungsfeier des im März 2021 gestarteten neuen Fliesenmax-Stores, gibt es vom 24.06. bis 10.07.2021 einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf alle Artikel. Seit Jahren liegen Fliesen im Trend – von der Mosaikfliese hin zu großformatigen Platten, von Naturstein- bis zur Terrazzo-Optik und Vinyl. Modern und übersichtlich präsentiert, bietet die Fliesenmax-Ausstellung jede Menge Inspiration für die Gestaltung von Bädern, Küchen und Wohnräumen. Mit der fundierten Beratung durch Fachleute wird die Auswahl der passenden Fliese im neuen Store zu einem Kauferlebnis. „Mit unserem Storekonzept möchten wir ein emotionales Einkaufserlebnis kreieren. Das macht die Marke Fliesenmax aus – ebenso wie die umfassende Beratung und unser Servicegedanke, online wie offline“, erklärt Louisa Röseler-Classen, Head of Marketing & E-Commerce und Mitglied der Geschäftsführung. Die Kombination von Online- und stationärem Handel passt perfekt in die aktuelle Zeit.

„Wer sich bereits vor dem Besuch im Store über unser Sortiment informieren möchte, kann uns online unter www.fliesenmax.de besuchen – und so beim Einkauf vor Ort Zeit sparen“, erklärt Storemanager Joshua Hoffmann. Es könne auch der gesamte Einkauf online erfolgen, so Hoffmann weiter. Mit dem Mix der verschiedenen Kaufkanäle bedient der Fliesenhändler die unterschiedlichen Kaufgewohnheiten und Bedürfnisse seiner Kunden. Für seinen Top-Service wurde Fliesenmax mit dem Deutschen Servicepreis 2020 ausgezeichnet. Die neue Fliesenausstellung in Krefeld ist der zwölfte Standort des Unternehmens Fliesenmax mit Stammsitz in Heinsberg, zwei weitere Standorte sollen noch in diesem Jahr folgen.

Fliesenmax Krefeld, Dießemer Bruch 150, 47805 Krefeld

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 7:30-18 Uhr, Sa.: 9-15 Uhr, krefeld@fliesenmax.de

www.fliesenmax.de

