Fliesenmax.de zählt zu Deutschlands besten Online-Shops

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat erneut Online-Shops mit dem Award „Deutschlands Beste Online-Shops“ ausgezeichnet. Die Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops aus Kundensicht zu den besten Angeboten zählen. Dazu wurden 63.500 Verbraucherstimmen ausgewertet.

Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen – wer als Online-Shopbetreiber in der Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv sehr gut abschneidet, darf sich zu Deutschlands besten Online-Shops zählen. Wie Fliesenmax.de mit Stammsitz in Heinsberg: Alle Produkte des Fliesenhändlers sind im Web unter www.fliesenmax.de unabhängig von Öffnungszeiten jederzeit und von jedem Ort aus zugänglich. Hat der Kunde seinen Informationsbedarf online gedeckt und sich entschieden, kann er das Gewünschte sofort bestellen. Bevorzugt er den Kauf im Handel, möchte er das Produkt noch einmal anfassen oder wünscht eine persönliche Beratung vor Ort, führt ihn sein Weg gezielt in den Store. Mit seiner Kombination aus dem Online-Shop fliesenmax.de, dreizehn stationären Stores und der kompetenten Beratung sowohl online als auch vor Ort ist die Auswahl und Bestellung von Fliesen für den Kunden bei Fliesenmax so einfach wie nie. Die bestellte Ware kann der Kunde auf Wunsch selbst im Laden abholen oder bequem zu Hause entgegennehmen. Dank eines ausgefeilten Warenwirtschaftssystems, der eigenen Logistik und des 30.000 Quadratmeter großen Zentrallagers, in dem stets rund 4.000 Artikel abrufbereit lagern, sind die gewünschten Fliesen binnen fünf Tagen beim Kunden – bundesweit. „Der Servicegedanke hat für uns oberste Priorität“, erklärt Louisa Röseler-Classen, Mitglied der Geschäftsführung von Fliesenmax. „Mit unserem Omni-Channel-Konzept decken wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und Kaufgewohnheiten unserer Kunden ab“, so Röseler-Classen weiter.

Eine schnelle Bestellabwicklung und individuelle Lieferzeiten sind bei Fliesenmax ebenso selbstverständlich wie der Versand von Musterfliesen – einfach und bequem per Paket. Darüber hinaus gibt es fachgerechte und kompetente Beratung telefonisch oder per Live-Chat in der Zentrale, vor Ort in den Stores und für die individuelle Raumplanung kann bei Bedarf auch eine Einrichtungsberaterin hinzugezogen werden.

