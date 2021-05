FLEXVIT ist neuer Partner des Basketballverbands Baden-Württemberg

Hochwertige Ausstattung für das Basketballtraining

Die Flexible Sports GmbH stattet den Basketballverband Baden-Württemberg e.V. (BBW) ab sofort mit hochwertigen FLEXVIT Trainingsbändern aus. Der Verband ist für rund 30.000 Basketball-Spieler und 230 Vereine zuständig. Der BBW engagiert sich insbesondere für den Kinder- und Jugendnachwuchs und bietet Aus- und Fortbildungen für Basketball-Coaches sowie Schiedsrichter an. Durch den Einsatz der Trainingsbänder sowie der Produktion von Anwendungsvideos wird die athletische Basis der Mitglieder verbessert.

Die Fitnessbänder der in Baden-Württemberg beheimateten Firma sind in Zeiten der Pandemie ein effizientes Tool, um die Fitness der Spieler auf einem guten Niveau zu halten. Sie werden im Mannschaftstraining oder vor Wettkämpfen für das Warmup und die Aktivierung genutzt. Außerdem können sie in technisch-taktische Übungsformen eingebunden werden. „Die FLEXVIT Bänder sind als Tool für Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Flexibilität und Koordination eine wichtige Ergänzung in unserem Trainingsalltag. Eine grundsätzliche Fitness sowie Explosivität und Agilität sind im heutigen Basketballsport Grundvoraussetzung für Erfolg. Dazu kommt die Notwendigkeit, eine gute Verletzungsprophylaxe im Trainingsprozess sicher zu stellen. Damit kann man nicht früh genug beginnen, um die Drop-out-Rate durch Verletzungen zu minimieren“, sagt Christoffer Mörbe, Geschäftsführer des BBW.

Die FLEXVIT Fitness- und Athletikbänder finden vielseitige Verwendung im Profi- und Amateursportbereich. Tim Hüfner, Gründer und Geschäftsführer von FLEXVIT sowie ehemaliger Leistungssportler und Trainer, freut sich über die breite Anwendung der Bänder im Basketball: „Unsere Auswahl an Trainingsbändern bietet jeder Altersklasse und jedem Fitnessniveau ein abwechslungsreiches und nachhaltig gesundes Leistungstraining. Wir freuen uns, durch die Kooperation mit dem BBW den Basketball in Baden-Württemberg nicht nur durch Material, sondern auch mit Know-How zu unterstützen.“

Die Flexible Sports GmbH ist der Premium-Hersteller von elastischen Athletikbändern. FLEXVIT Bänder werden seit 2015 in enger Zusammenarbeit mit Athletik-Experten und Therapeuten entwickelt. Sie setzen neben dem Siegel „Made in Germany“ sowie dem Öko- und Hygiene-Zertifikat neue Maßstäbe in Sachen Robustheit, Langlebigkeit und Design. Durch die größte Produktbreite und -tiefe werden die FLEXVIT Bänder weltweit im Profi-, Amateur- und Rehabilitationssport sowie im Fitness- und Gesundheitsbereich anerkannt und vielseitig eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Haigerloch, Baden-Württemberg.

Bildquelle: Basketballverband Baden-Württemberg e.V.