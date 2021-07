Flavura Hotelautomaten: Kaffeeautomaten und Snackautomaten im Hotel am Molkenmarkt in Brandenburg

Flavura (www.flavura.de), Spezialist für Vending Automaten, hat das Hotel am Molkenmarkt in Brandenburg mit modernen Kaffeeautomaten und Snackautomaten ausgestattet.

Flavura Hotelautomaten, Kaffeeautomaten und Snackautomaten für Hotels, sind ab sofort im Hotel am Molkenmarkt in Brandenburg im Einsatz.

Das Hotel am Molkenmarkt liegt direkt im Herzen des Stadtzentrums von Brandenburg an der Havel.

,,Wir bieten allen Komfort, der Ihren Besuch bei uns behaglich macht. Sie erreichen alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß: den Dom St. Peter und Paul, das Pauli-Kloster, die Katharinenkirche. Erleben Sie die einzigartige Wasserlandschaft der Stadt Brandenburg an der Havel oder erkunden Sie die Natur der Havelregion mit dem Fahrrad!“

Standort des Flavura Hotelautomaten: Kaffeeautomaten und Snackautomaten

Hotel am Molkenmarkt in Brandenburg

Molkenmarkt 29

D-14776 Brandenburg an der Havel

Weitere Informationen: www.hotel-am-molkenmarkt.de

+++ Automaten für Hotels: Flavura Hotelautomaten +++

Flavura, spezialisierter Kaffeeautomaten & Vending Automaten Hersteller, Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb, Fachhändler und Automaten Großhandel hochwertiger Verpflegungsautomaten (Snackautomaten, Eisautomaten, Foodautomaten), Kaffeeautomaten & Getränkeautomaten sowie Vending Automaten (Verkaufsautomaten und Warenautomaten) mit technischem Service für Kaffee, Snacks, Getränke, Eis sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende, bietet speziell für die Hotellerie Automatenlösungen an, um eine 24/7 Versorgung der Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten.

+++ Heißgetränke- und Snackautomaten by Flavura: Verkaufsautomaten und Warenautomaten mit technischem Service kaufen oder leasen +++

Kleine und mittelgroße Hotels können einen Restaurant- oder Barbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen nicht rund um die Uhr geöffnet halten. Dennoch muss kein Gast zu nächtlicher Stunde auf einen Kaffee, eine Limonade oder einen Snack verzichten. Die Lösung dafür liefert der Vending-Spezialist Flavura. „Unsere platzsparenden Heiß- & Kalt-Kombiautomaten bieten für Hotels optimale Lösungen zur Versorgung von Gästen und Angestellten. Insbesondere in Häusern, in denen sich ein Bar- oder Restaurantbetrieb nicht lohnen würde, haben Hoteliers so die Möglichkeit, die Versorgung von Mitarbeitern und Gästen dennoch zu gewährleisten“, so Kristian Klatt, Geschäftsführer der Flavura GmbH.

Die Flavura Automaten für Hotels, kurz Hotelautomaten genannt, werden direkt in das Hotel an den Aufstellungsort gebracht. Vor der Aufstellung der Automaten für Hotels werden sie eingestellt und mit der Erstausstattung gefüllt. Vor Ort werden die Mitarbeiter in die Technik eingewiesen, wie sie die Automaten für Hotels selbst befüllen und die entsprechenden Verkaufspreise anpassen können. Der technische Wartungsservice von Flavura sorgt bei Abschluss eines Wartungsvertrages für den reibungslosen technischen Ablauf der Flavura Automaten für Hotels.

https://www.flavura.de & www.24-7-shop.de

Über die Flavura GmbH:

Flavura: Guter Geschmack für natürlichen Genuss!

Flavura aus Berlin ( www.flavura.de) ist der spezialisierte Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb, Fachhändler und Großhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending Automaten. Zum Sortiment der Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– Maskomat: Masken Automaten by Flavura: Atemschutzmasken Automaten, Gesichtsmasken Automaten, Mundschutzmasken Automaten und Schutzmasken Automaten

Automatenaufsteller, Automatenservice, autorisierter Fachhändler und Großhandel

Zum Sortiment von Flavura gehören Kaffeeautomaten und Vending Automaten folgender Automatenhersteller und Marken:

– Flavura Kaffee und Vending

– Necta Kaffeeautomaten und Vending Automaten der Evoca Group

– Sielaff Kaffeeautomaten und Vending Automaten

– Waterlogic Wasserspender & Wasserautomaten

Für Indoor-und Outdoorbereiche mit technischem Service!

Die Flavura Kaffeerösterei ist Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee. Flavura bietet Gewerbekunden und Handelsmarken, Firmen, Hotels, Bäckereien, Gastronomiebetrieben & Restaurants den Flavura Kaffee als Kaffee Label und Kaffeemarke zur Nutzung als Private Label und White Label für Kaffee für eigene Kaffeemarken für Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten im gewerblichen Bereich an. Drinks, Food und Snacks für Vending Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

Zu den Kunden von Flavura zählen Autohäuser & Tankstellen, Banken und Versicherungen, Bäckereien, Gastronomiebetriebe & Restaurants, Hotels und Hotelketten, Kantinen und Mensen, Caterer und Catering Dienstleister, Eventveranstalter, Festivals und Veranstaltungen, Fitnessstudios, EMS Training Studios, Kampfsportschulen & Sportzentren, Schwimmbad-, Schwimmhallen und Freibad-Betreiber, Thermen und Thermalbäder, Ferienparks und Freizeitparks, Campingplatz, Golfplatz, Spa & Wellness Einrichtungen, Saunen, Schulen, Kindergarten und Kitas, Krankenhäuser und Kliniken, Altenheime, Pflegeheime, Seniorenheime & Seniorenresidenzen, Kinos & Theater, Immobilienunternehmen, Medien-& Verlagshäuser, Unternehmen der Telekommunikationsbranche, Agenturen, Büros & Firmen, Discounter & Handelsmarken, Wiederverkäufer sowie der B2C-Handel.

https://www.flavura.de

https://www.flavura.de/shop/

