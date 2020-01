Flausch-Rausch: Lieblingsstücke zum Einkuscheln

Schmuddelwetter, grau und neblig statt winterweiß: So präsentiert sich oft der Winter. Wem die trüben Tage draußen schlechte Laune machen, sollte sich einfach drinnen gemütlich einkuscheln. Das beste Rezept für magische Wohlfühl-Momente ist der Kuschel-Look: Weiche Materialien wie Angora oder Kaschmir und der gemütliche Layer-Look liegen jetzt voll im Fashion-Trend.

Flausch-Füße

Zuhause einmummeln und einfach mal nichts tun – besonders toll am Wochenende! Wichtig ist dabei an warme Füße zu denken. Denn sie sind die Voraussetzung für ein gutes Körpergefühl. Kuschelig warm sind Flauschsocken mit einem hohen Angoraanteil. Die hohlen Angorahaare wirken wie ein Wärmekissen und speichern die warme Luft direkt an den Füßen.

Layer-Love

Lage über Lage zum perfekten Kuschel-Look. Wohlig warm ist es mit schönen Materialien direkt auf der Haut, die den Körper liebevoll umgeben. Als erste Lage unübertroffen ist Wärmewäsche mit viel Angora, da sie die Wärme direkt am Körper hält. Egal ob Kaschmir, Merino oder Angora: Mit einem dicken Kuschel-Strick darüber hat Frösteln keine Chance!

Investition Lieblingsstück

Für einen flauschigen Winter in ein langlebiges Lieblingsstück zu investieren ist nachhaltig und umweltfreundlich. Weniger ist mehr. Die beste Öko-Bilanz hat Kleidung, die man lange trägt! Wer mit gutem Gewissen gut gekleidet sein möchte, setzt auf qualitativ hochwertige Wärme-Essentials wie von www.medima.de. Saisonunabhängig, trendunabhängig, Kuschel-Mode, die uns ein Leben lang begleitet.

Pflegetipps für schöne Flauschwolle

Wolle bleibt mit Wollwaschmittel länger schön – die richtige Pflege ist das A und O. Denn jede einzelne Wollfaser ist von einer empfindlich auf Chemikalien und hohe Temperaturen reagierenden Schuppenschicht umgeben. Falsches Waschen lässt diese Fasern aufrauen und sie verhaken sich ineinander. Für langlebigen Flausch die schönen Kuschel-Lieblingsstücke am besten bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen und ein spezielles Wollwaschmittel wie Almawin verwenden. Die rein pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffe glätten die sensiblen Fasern schonend und verhindern so, dass die Wolle verfilzt.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Die Produktion erfolgt zu 100 Prozent in Deutschland.

Firmenkontakt

Medima ® – Peters GmbH

Annika Stein

Bolstraße 32

72459 Albstadt

07432 / 98 372 – 481

a.stein@medima.de

http://www.medima.de

Pressekontakt

PR-Werkstatt

Ulrike Cihlar

Tobias-Mayer-Straße 2

73732 Esslingen

07119371930

ulrike.cihlar@prwerkstatt.de

http://www.prwerkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.