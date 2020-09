Flansche, Spannringe und Biegetechnik für Rohrverbindungen

Die ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH versteht sich als Zulieferer für die metallverarbeitende Industrie, der seine Kunden mit Qualität, Schnelligkeit und Kosteneffizienz überzeugt. Flansche, Spannringe und Sonderbiegeteile des

Unternehmens werden nach höchsten Standards gefertigt.

Das Unternehmen

Aus der Praxis für die Praxis – ESKATE®steht für mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von

Rohrverbindungen, Flanschen, Spannringen und Biegeteilen aus verschiedenen Materialien. Qualität, Schnelligkeit und Kosteneffizienz stehen dabei stets im Vordergrund.

Am Stammsitz Hille-Unterlübbe (seit 1987) in Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlassungen in Polen (seit 1996) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (ESKATE(R) Middle East, seit 2012) beschäftigt das Unternehmen über 200

Mitarbeiter. Zahlreiche führende Systemanbieter nutzen die Produktvielfalt und das weltweite Lieferantennetzwerk von ESKATE® zu ihrer vollsten Zufriedenheit.

Kontinuierliche Optimierung der Fertigungsprozesse

Um eine gleichbleibende Serienqualität zu gewährleisten, bedient man sich bei ESKATE® nicht nur modernster

Produktionstechnologien, sondern entwickelt und konstruiert auf der Basis langjähriger Erfahrung Biegemaschinen nach firmeneigenen Vorgaben, um eine höchstmögliche Präzision bei den Fertigungsergebnissen zu gewährleisten.

Neben der Qualität der Flanschverbindungen, Spannringe und Biegetechnik allgemein stehen vor allem Schnelligkeit,

Effizienz und Montagefreundlichkeit für eine hohe Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Nicht umsonst verwenden viele

führende Systemanbieter die Produkte von ESKATE®, denn das Unternehmen aus Hille in Nordrhein-Westfalen erfüllt

deren vielseitige und anspruchsvolle Wünsche an eine stabile und sichere Rohrverbindung.

Weltweites Lieferantennetzwerk

ESKATE® produziert an Standorten in Deutschland, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten und verfügt über ein globales Lieferantennetzwerk. Dank der umfassenden Lagerhaltung kann das Unternehmen kurze Lieferzeiten realisieren und per Eigentransport, Schiffs- oder Luftfracht, Spedition oder Paketdienst an seine Kunden ausliefern.

Diese Planungssicherheit wird gewährleistet durch eine ständige Verfügbarkeit der notwendigen Rohmaterialien und

ausgeklügelte Herstellverfahren, so dass Flansche, Reifen, Ringe und Spannringe in kürzester Zeit gefertigt und

bereitgestellt werden können, wobei eine Serienfertigung nach Kundenwunsch miteingeschlossen ist.

Kunden aus zahlreichen Branchen

Die Flanschverbindungen und Biegeteile von ESKATE® finden sich in vielen Anwendungsbereichen zahlreicher Branchen wieder. Dazu zählen unter anderem:

Agrarindustrie

Anlagenbau

Enstaubungs- und Lufttechnische Anlagen

Architektur

Automobilindustrie

Baustoffindustrie

Chemieindustrie

Lebensmittelindustrie

Metallverarbeitung

Pharmaindustrie

Recyclingindustrie

Gemischte Industrien & Sonderlösungen

Um den Ansprüchen der Kunden weiterhin gerecht zu werden, plant ESKATE® langfristig den Ausbau der 6.000 m² großen Produktionsstätte in Unterlübbe für die Bereiche Sonderbiegetechnik und Schweißbaugruppen.

Kleiner Beitrag, große Freude

Als kleinen Umweltbeitrag und zur Freude von Vogelkundlern und den Einwohnern von Unterlübbe hat ESKATE® im Jahr 2007 in der Nähe des Verwaltungsgebäudes ein Storchennest errichtet und dafür auch eine Webcam aufgebaut. Das Nest entstand in Kooperation mit dem benachbarten Ferienhof Meinart-Huck und sitzt auf einem rund 14 Meter hohen

Holzpfahl. Als ornithologischer Berater fungierte Dr. Rolf Bense vom “Aktionskomitee >Rettet die Weißstörche im

Kreis-Minden-Lübbecke< e.V." Seit dem Folgejahr 2008 können Interessierte sich das Nest und seine Bewohner über die Seite http://storchencam.eskate.de live anschauen.

Die ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und ein umfassendes Portfolio in der Entwicklung und Produktion von Rohrverbindungen, Flanschen, Spannringen und Biegeteilen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Dabei stehen Qualität, Schnelligkeit und Kosteneffizienz stets im Vordergrund.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 200 Mitarbeiter an seinem Stammsitz Hille in Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlassungen in Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten (ESKATE® Middle East).

Mit seinen hochmodernen Fertigungstechnologien und einem weltweit ausgebauten Lieferantennetzwerk hat sich

ESKATE® zu einem zuverlässigen Partner der führenden Systemanbieter für Lufttechnik entwickelt.

Firmenkontakt

Eskate Rohrverbindungstechnik GmbH

Horst Büchler

Köhlterholz 7

32479 Hille

05734-66666

05734-6666915

info@eskate.de

http://www.eskate.de

Pressekontakt

WAN Werbeagentur Anker und Naber

Bernd Anker

Büssingstraße 52

32257 Bünde

05223-686860

05223-6868620

bernd.anker@wan-online.de

http://www.wan-online.de

