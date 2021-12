Fixes Fassadenupdate

TefaFix F: Unkomplizierte Montage von Holzfassaden

Mit TefaFix F bietet die Sihga GmbH eine Unterkonstruktionsschiene an, die auf vielfältige Weise einsetzbar ist. Das für die Montage von Holzdielen im Fassadenbau entwickelte System sorgt für effizienten Wasserablauf und gute Durchlüftung. Es gewährleistet sowohl Halt für die sichtbare Profilverschraubung mit TefaFlex F und TeFix als auch für das nahezu unsichtbare Profilverschraubungssystem SenoFix FT. In Verbindung mit TefaFix T ist die Schiene außerdem im Handumdrehen auch für den Terrassenbau einsetzbar.

Ökologisch, vielseitig und dauerhaft – Holz ist ein zeitloses Baumaterial, das bei der Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen immer mehr zum Einsatz kommt. Mit dem neuen Schienensystem TefaFix F der Sihga GmbH aus Gmunden (Oberösterreich) lassen sich Holzdielen unkompliziert an der vorhandenen Fassadenunterkonstruktion anbringen. Das System ist in SC 9-beschichtet und in Aluminium blank erhältlich. Beschichtet erzeugt es eine durchgängig schwarze Fugenoptik. Aufgrund des offenen Profils an der Rückseite ist eine Vorelementierung durch rückseitige Verschraubung der Aluminiumschiene problemlos möglich. Die Trapezform gewährleistet – neben einem einwandfreien Wasserablauf – auch eine ausreichende Durchlüftung der Konstruktion.

Durchdacht kombiniert

In Kombination mit dem Schraub- und Verbindersystem SenoFix FT kann die Lebensdauer der Dielen zusätzlich verlängert werden. Hier entsteht dank des Spreizmechanismus eine gleichmäßige Fugenbreite von sieben Millimetern, die für eine effiziente Durchlüftung und ein schnelles Trocknen sorgt. Da das System lediglich mit einer BohrFix FB Schraube in der Fuge befestigt wird, bleibt die Montage nahezu unsichtbar. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Kombination mit TefaFlex F und TeFix. Dabei handelt es sich um eine sichtbare Profilverschraubung bei minimaler Dielenauflage. Der Abstandshalter kann mühelos in den vorgesehenen Schacht der TefaFix F Schiene eingesteckt werden. Aufwendiges Fixieren ist nicht notwendig. Der gegebene Abstand des Profils sorgt für eine optimale Durchlüftung und Entwässerung. Mit dem Verbindungsstück TefaBind sind nicht nur mehrere Anschlussmöglichkeiten gegeben. Auch lässt sich das System so beliebig in der Länge erweitern.

Das Fassadenbau-System lässt sich zudem geschickt mit der bewährten TefaFix T Schiene verbinden – und ist damit auch für den Terrassenbau einsetzbar. Dies bietet Anwendern ein hohes Maß an Flexibilität und vereinfacht die Lagerhaltung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf www.sihga.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIHGA GmbH

Frau Jane-Beryl Simmer

Gewerbepark – Kleinreith 4

4694 Ohlsdorf

Österreich

fon ..: +43 7612 74370 0

fax ..: +43 7612 74370 10

web ..: http://www.sihga.com

email : info@sihga.com

Die SIHGA GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Gmunden ist Innovationsführer für Befestigungstechnik im Holzbau. Mit seinen Lösungen beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie und Gewerbe sowie ausgewählte Fachhändler. Das Produktprogramm umfasst Systeme für die Anwendungsschwerpunkte Holz-, Fassaden-, Terrassen- und Wasserbau. Hierzu zählen Systemschrauben und -verbinder, Lastaufnahmemittel und spezielle Lösungen für den Holzbau sowie den konstruktiven Holzschutz. SIHGA verfügt über 80 Patente, Gebrauchsmuster- und Markenregistrierungen. Unlängst wurde das Unternehmen mit dem österreichischen Staatswappen ausgezeichnet. Dies erhalten Firmen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft verdient gemacht haben und in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung innehaben. Bislang dürfen lediglich 0,4 Prozent aller österreichischen Firmen diese Auszeichnung führen.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Herr Andre Wand

Westfalendamm 241

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : info@kommunikation2b.de