Fivetran stärkt EMEA-Geschäft mit zwei neuen Führungskräften

Nach Verdopplung von Kundenzahl und Umsatz 2021 setzt Fivetran weiter auf Wachstum in der EMEA-Region

München 13. Januar 2022 – Fivetran, führender Anbieter von moderner Datenintegration, hat zwei erfahrene Branchenkenner an Bord seines EMEA Management-Teams geholt: Guro Bakkeng Bergan, VP GM EMEA, und Ciarán McGoldrick, Head of Alliances, EMEA und APAC, werden das Wachstum von Fivetran in der Region, insbesondere im Enterprise Markt, entscheidend vorantreiben.

Im Jahr 2021 konnte Fivetran Umsatz und Kundenzahl in der EMEA-Region bereits mehr als verdoppeln. Zu den Neukunden gehören Penguin Random House, Nando“s, Douglas und Westwing. Außerdem übernahm Fivetran den führenden Datenreplikationsanbieter HVR, der Unternehmen wie Lufthansa, Hermes Group und The Very Group zu seinen Kunden zählt. Guro Bakkeng Bergan wird ein stark expandierendes Team leiten, das bereits im Jahr 2021 um mehr als 150% gewachsen ist. Sie betreut das gesamte EMEA-Geschäft und wird für die weitere Beschleunigung des starken Unternehmenswachstums verantwortlich sein.

Bakkeng Bergan verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen mit Kundenkontakt bei Technologieunternehmen – von Start-ups bis hin zu internationalen Großkonzernen. Zuletzt hat sie als Global VP of Sales Acceleration, Execution and Strategy beim Cloud-Software-Anbieter New Relic erfolgreich dazu beigetragen, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und auf ein Verbrauchsmodell umzustellen. Zu ihren weiteren Erfahrungen zählen drei Jahre als Senior Director von Oracles Consulting Services und zehn Jahre bei ServiceSource, wo sie für Business-Analysten, Solution Architects und Data Engineers verantwortlich war.

„Fivetran hat in der EMEA-Region bereits ein enormes Wachstum gesehen, das beweist die Innovationskraft des Unternehmens, sein marktführendes Produkt und die ‚Can-do‘-Einstellung seiner Mitarbeiter“, so die neue VP GM EMEA. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht jedes Unternehmen Hilfe bei der Integration seiner riesigen, oft disparaten Datenbestände, und der Modern Data Stack ist eine Antwort auf diese Herausforderung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem EMEA-Team mehr Marken dabei zu helfen, datengestützt zu arbeiten und so ihren Geschäftserfolg zu steigern.“

McGoldrick wird für den Ausbau der Partnergeschäfts von Fivetran in EMEA und APAC zuständig sein. In dieser Rolle wird er mit strategischen Partnern wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Looker, Snowflake und Databricks sowie mit wichtigen Systemintegratoren, Resellern und Consultants zusammenarbeiten. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche und baute zuletzt das Partner-Ökosystem für das Südostasiengeschäft von Google Cloud auf. McGoldrick begann seine Karriere bei Oracle, bevor er zu Dell EMC und später zu Pure Storage wechselte, wo er mit Fortune-500-Kunden und strategischen Partnern wie Accenture, DXC und Cognizant zusammenarbeitete.

„Fivetran befindet sich auf einem bemerkenswerten Wachstumspfad und hat sich zum de-facto Marktführer im Bereich Datenintegration und Datenreplikation für Unternehmen entwickelt“, bestätigt Mc Goldrick. „Ich freue mich sehr darauf, bei der Formulierung und Umsetzung einer Strategie zu helfen, die das Potenzial des schnell wachsenden und dynamischen Partnernetzwerks maximieren wird.“

„Guro und Ciarán bringen wertvolle Fachkenntnisse mit zu Fivetran – gerade im spannendsten Abschnitt unserer Firmengeschichte“, erklärt Jim Smittkamp, Chief Revenue Officer bei Fivetran. „Wir sehen in der gesamten EMEA-Region große Marktchancen, insbesondere im Enterprise Business. Die sich ergänzenden und vielfältigen Fähigkeiten unserer neuen Führungskräfte machen sie zur idealen Besetzung, um diese nächste Wachstumsphase voranzutreiben.“

Bildmaterial zum Download: Guro Bakkeng Bergan / Ciarán McGoldrick

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Fivetran Newsroom.

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Senior Marketing Manager DACH)

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

+49 89 417761-13

tobias.knieper@fivetran.com

https://fivetran.com/de-de/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine / Noemi Kegler

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13 / 18

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.