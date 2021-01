Fivetran erleichtert Data Integration im Enterprise-Bereich durch weitere Datenkonnektoren

Vorkonfigurierte Konnektoren für IBM, Oracle und SAP vereinfachen den Weg zum Modern Data Stack

München, 19. Januar 2021 — Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, hat heute neue Konnektoren für den Enterprise-Bereich vorgestellt. Die vorkonfigurierten Konnektoren für IBM, Oracle und SAP ergänzen das Portfolio von bereits mehr als 150 Out-of-the-Box-Konnektoren und ermöglichen nun auch Nutzern dieser Anwendungen eine schnellere Einführung des Modern Data Stack. Für Data Engineering Teams entfällt damit der manuelle und zeitintensive Aufbau und die Wartung der Data Pipelines. Alle geschäftsrelevanten Daten können jetzt effizient und zuverlässig aus den verschiedenen Quelldatenbanken in Cloud Data Warehouses und Data Lakes extrahiert werden und stehen jederzeit für datengestützte Entscheidungen zur Verfügung.

Data Teams in Unternehmen fehlt meist die nötige Zeit, die enorme Anzahl von erforderlichen Datenintegrationen aufzubauen, zu managen und zu pflegen. Fivetran bietet eine umfangreiche Bibliothek mit benutzerfreundlichen, komplett verwalteten Datenkonnektoren. Fivetran verwaltet über eine Million Synchronisierungsprozesse täglich. Die gewonnenen Kenntnisse werden zur kontinuierlichen Optimierung von Pipelines genutzt und bieten so für jeden der über 1600 Kunden einen Mehrwert.

Mit der Unterstützung für IBM Db2 unter Linux, Unix und Windows und SAP HANA unterstreicht Fivetran seine Position im Bereich der Datenintegration für Unternehmensdatenbanken. Die Konnektoren verfügen über alle durchgängigen automatisierten Replikationsfunktionen, die von Fivetran nativ bereitgestellt werden – von der vollständig verwalteten Wartung über automatische Schemaverwaltung, bis hin zur Fehlerbehebung und inkrementelle Datenaktualisierungen. Der neue Konnektor für Oracle Database ermöglicht darüber hinaus eine protokollbasierte Änderungsdatenerfassung für die Replikation von Oracle RAC-Umgebungen. Fivetran nutzt die native Flashback-Technologie von Oracle, um inkrementelle Updates von der Quelle zur Destination zu kopieren. In den nächsten Monaten wird Fivetran noch einige neue Datenkonnektoren einführen, um Unternehmen die Datenintegration weiter zu erleichtern.

“Das Enterprise Data Management befindet sich mitten im Umbruch. Datenanalysen sind in der Lage ganze Organisationen neu zu gestalten”, so Fraser Harris, Vice President of Product bei Fivetran. “Fivetran ist maßgeblich an den digitalen Transformationen und Modern Data Stack-Strategien von Unternehmen beteiligt und arbeitet mit allen führenden Anbietern von Data Warehouses und Data Lakes, wie Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift und Databricks zusammen, um diesen Umbruch schnell und zuverlässig zu unterstützen.”

Während herkömmliche Datenintegrationsarchitekturen einen ETL-Ansatz (Extrahieren, Transformieren, Laden) mit zeitaufwändiger, komplexer Codierung und routinemäßiger Wartung verwenden, wurde die Reihenfolge der letzten beiden Schritte zur Automatisierung des Datenzentralisierungsprozesses bei Fivetran getauscht. Geschäftskritische Daten können so effizienter und kostengünstiger im gesamten Unternehmen geteilt werden. Erkenntnisse aus den Datenanalysen liegen schneller vor und datengestützte Entscheidungen können in deutlich kürzerer Zeit getroffen werden. Auf Grund der ausgereiften ELT-Technologie verzeichnet Fivetran eine starke Nachfrage insbesondere in größeren Unternehmen. Zu den Kunden zählen globale Unternehmen, wie Autodesk, BJ es Restaurants, ClassPass, Conagra Brands, Databricks, DocuSign, Forever 21, Lime, Square, Udacity und Urban Outfitters.

Laut dem Gartner-Bericht, Market Analysis: Database Management Systems, Worldwide Report, veröffentlicht am 10. August 2020 wird geschätzt, “dass der DBMS-Markt von 2018 bis 2019 um 18,2% auf 55,2 Milliarden US-Dollar gewachsen ist – der größte Anstieg aller Zeiten, da Unternehmen ihre Investitionen in neue Daten- und Analyseprojekte, die sich auf den Ausbau ihrer digitalen Fähigkeiten konzentrieren, fortsetzten. Es wird prognostiziert, dass es bis 2024 ein Markt von 100 Milliarden Dollar sein wird.

Die Enterprise-Konnektoren sind ab sofort verfügbar. Kunden können die neuen Konnektoren über die kostenlose Testversion ohne zusätzliche Kosten hinzufügen.

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vordefinierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com

