Fivetran auf Erfolgskurs: Automatisierte Datenintegration mit Out-of-the-box Konnektoren

Fivetrans Mission ist es Unternehmensdaten ebenso einfach und zuverlässig verfügbar zu machen, wie Strom aus der Steckdose

München, 15. Dezember 2020 – Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, blickt auf ein erfolgreiches und wachstumsstarkes Jahr 2020 zurück. Allein das Neukundengeschäft verzeichnete ein Wachstum von über 75%. Im ersten Quartal 2020 hat Fivetran eine deutsche Niederlassung eröffnet und seine Präsenz in Europa ausgebaut. Das Unternehmen erreichte im Juni 2020 mit einer 100 Millionen US-Dollar Serie-C-Finanzierung den Unicorn-Status und wird auch 2021 weiter expandieren.

Immer mehr Unternehmen erkennen den wirtschaftlichen und strategischen Wert ihrer Daten. Wie eine kürzlich von Cap Gemini veröffentlichten Studie zeigt, bringen datengestützte Geschäftsentscheidungen Unternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile. Um zeitnah valide Erkenntnisse aus Datenanalysen zu gewinnen, sind Datenintegrität, Qualität und Zugänglichkeit wesentlich. Dafür müssen Daten in verschiedenen Formaten aus einer Vielzahl an Quellen in einem zentralen Repository zusammengeführt werden. Der Aufbau von Data Pipelines wie auch deren kontinuierliche Anpassung und Pflege sind komplexe und zeitintensive Aufgaben. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf eine automatisierte Datenintegrationslösungen. Die Analysten der Gartner Group erwarten durch den dringenden Bedarf an Hybrid-/Multi-Cloud-Datenmanagement und der erweiterten Datenintegration neue Impulse für den Markt.

“Gerade jetzt, in einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die COVID-19-Pandemie erkennen die Unternehmen das Potential unserer automatisierten Datenintegrationslösung.”, so Alexander Zipp, Commercial Lead DACH bei Fivetran. “Mit einer zuverlässige Datenintegration haben Datenanalysten zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf aktuelle, vollständige und zuverlässige Daten. Bisher manuelle und ressourcenintensive Prozesse rund um die Datenintegration werden automatisiert und somit IT-Ressourcen geschont. So können Sie sich auf Ihren Kernaufgaben konzentrieren nämlich Erkenntnisse zu generieren und somit Ihr Unternehmen datengetriebenen zu optimieren.”

2020 konnte Fivetran einen Platz unter den Forbes Cloud Top 100 Anbietern erreichen und wurde mit dem Cloud Excellence Award für das “Cloud Integration Product 2020” ausgezeichnet.

Die Highlights von Fivetran in 2020

Unternehmen

– Serie-C-Finanzierung von 100 Millionen US-Dollar und Unicorn-Status.

– Wachstum allein im Neukundensegment von über 75%

– Zusätzlicher Anstieg der Datennutzung von Kunden um 96%

– Weltweit über 1600 Kunden – davon mehr als 300 in Europa, in datenintensiven Branchen wie eCommerce, Retail, FinTech/Finance, Online Plattformen und Start-Ups

– Eröffnung des deutschen Büros in München im 1. Quartal 2020

Lösung

– Vollautomatisierte Datenintegrationslösung

– Daten werden automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert

– 180+ Out-of-the-box-Konnektoren passen sich Änderungen von Schemata und APIs automatisch an

– Kontinuierliche und zuverlässige Datensynchronisation von der Quelle in die Destination

– Jederzeit aktuelle, vollständige und zuverlässige Daten an einem Ort als “Single Source of Truth”

Ökosystem

– Data Warehouses: Amazon Web Services / AmazonRedshift, Databricks, Google Cloud Plattform / Google Big Query, Snowflake

– BI Tools: Looker, Power BI, Tableau

– Transformationen: dbt

Auszeichnungen

– Forbes Cloud Top 100

– Business Insider Top 100 Start-Ups

– Gartner Magic Quadrant für Datenintegrationstools

– Cloud Excellence Award für das “Cloud Integration Product 2020”

– Liste der “Best Small & Medium Workplaces 2020” von Great Place to Work und Fortune

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vordefinierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com

