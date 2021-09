Fit für den Job in der Schlussredaktion

Korrekturlesen von einem Profi lernen

Den Beruf des Korrektors oder der Korrektorin gibt es. Was bisher fehlt, ist eine anerkannte Ausbildung. Wer sich dennoch für diese Aufgabe qualifizieren möchte, kann in der Seminarreihe von besser Korrektur lesen praxisnahes Wissen erwerben.

„Korrekturlesen kann man lernen.“ Davon ist Andreas Düpmann, Trainer und Inhaber von besser Korrektur lesen, überzeugt. „Und wer diese Tätigkeit bereits ausübt, kann die Qualität und die Effizienz seiner Arbeit deutlich steigern.“

Für Einsteiger:innen und Profis

Mit der Seminarreihe „Effizientes Korrekturlesen im digitalen Büro“ können sich Mitarbeiter:innen, die bereits Korrektur lesen oder sich auf diese Aufgabe vorbereiten wollen, grundlegendes Wissen erwerben und es gleich in der Praxis anwenden.

Wo verstecken sich Fehler besonders gern? Wie verhindere ich, dass ich über Fehler hinweglese? Und wie funktioniert effizientes Korrekturlesen? Dies erfahren und trainieren Teilnehmende im Live-online-Seminar 1: „Sicher und effizient Korrektur lesen“.

Im zweiten Seminar der Reihe geht es um das effiziente und sichere Korrekturlesen am Bildschirm und die digitale Korrekturvorstufe. Seminar 3 behandelt das professionelle Korrekturlesen im PDF.

Gemeinsames Üben des Erlernten als Basis für Lernerfolg

Alle Seminare der Reihe zeichnen sich dadurch aus, dass das Erlernte gemeinsam geübt und trainiert werden kann. Andreas Düpmann: „Bereits während der Schulung können die Teilnehmenden das neu Erlernte anwenden. Und der Erfolg wird schnell sichtbar.“

Ob live-online oder live vor Ort: In Gruppen von maximal acht Teilnehmer:innen entsteht eine Lernatmosphäre, in der ein reger Austausch möglich ist, aber auch auf spezielle Fragen eingegangen werden kann. Beim Check-in einige Tage vor jedem Live-online-Seminar können Teilnehmende auf Wunsch einen Blick ins virtuelle Klassenzimmer werfen und die Funktion der Technik testen.

Als Beleg für die erfolgreiche Teilnahme am Seminar dient das Zertifikat von besser Korrektur lesen. Weitere Informationen, die aktuellen Seminartermine und Buchung unter besser-Korrektur-lesen.de

besser Korrektur lesen – unter diesem Namen bietet Andreas Düpmann seit 2011 Seminare für Menschen an, die redigieren und Korrektur lesen. Ziel des Trainings ist eine effiziente Schlussredaktion von Print- und Onlinedokumenten. Es richtet sich an Mitarbeitende in Werbung, PR und Technischer Dokumentation, aber auch in Sekretariat und Kundenkorrespondenz. Besonders Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberatungen profitieren bei ihren umfangreichen Dokumenten von der digitalen Korrekturvorstufe. Alle Seminare gibt es auch als Live-Online-Seminar.

Kontakt

besser Korrektur lesen

Andreas Düpmann

Struthoffs Kamp 23 d

26127 Oldenburg

+4944120056280

info@besser-korrektur-lesen.de

https://besser-korrektur-lesen.de

Bildquelle: Foto- und Bilderwerk, Oldenburg