Fit durch den Winter mit Kyoceras Universalhobel

Kyoto/Neuss, 4. Februar 2022. Winterzeit bedeutet auch Erkältungszeit. Um das eigene Immunsystem zu unterstützen, ist es wichtig, Vitamine zu sich zu nehmen – egal in welcher Form: ob leckeres Blaukraut als Beilage, Kohlsuppe oder Ingwertee. Aufgrund der hartnäckigen und rauen Konsistenz mancher Gemüsesorten scheitern viele jedoch bereits an der Zubereitung und lassen es lieber sein. Doch das muss nicht der Fall sein!

Mit dem Universalhobel von Kyocera wird das Zerkleinern und Hobeln sehr fester Lebensmittel zum Kinderspiel. Die extrem scharfe- 4-stufig einstellbare Zirkoniakeramikklinge ermöglicht ein sehr gleichmäßiges Arbeiten und hohe Präzision. Dadurch können Mahlzeiten nicht nur schnell zubereitet werden, sondern auch optisch wird das Resultat zu einem echten Hingucker. Egal welches Gemüse oder welche Wurzel verwendet wird: Die korrosionsfreie Keramikklinge nimmt zudem keinerlei Geschmack oder Geruch an. Sogar der starke Geschmack von Zwiebeln lässt sich einfach abwaschen. So ist der Universalhobel nach einer schnellen Reinigung sofort wieder einsatzbereit.

– Extrem scharfe Klinge aus Zirkoniakeramik

– Perfekt für saubere und präzise Schnitte

– In drei Farben erhältlich: Schwarz, Rot, Grün

– Preis: ab 26,95 €

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 307 Tochtergesellschaften (31. März 2021) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2021 belegte Kyocera Platz 603 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 78.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,74 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 763.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 18.06.2021

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.