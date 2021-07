finanziell selbstbestimmt leben

Marc Thiel – Dein innovativer Finanzcoach für eine selbstbestimmte finanzielle Freiheit

In seiner Funktion als selbständiger Unternehmensberater und Agilist, traf Marc Thiel in den letzten Jahren auf viele Menschen, die trotz eines hohen Einkommens, über nicht genügend Rücklagen für finanzielle Krisen verfügen. Die jeden Kundenauftrag annehmen müssen oder 70 Stunden und mehr arbeiten, um ihren Lifestyle zu bezahlen. Die mit ihren Finanzen schlicht überfordert sind.

Mathe, Deutsch, Geschichte, Religion, Musik, Werken, Malen, Fremdsprachen, Töpfern … alles lernt man in der Schule, nur einen sinnvollen und nachhaltigen Umgang mit Geld nicht. Dabei ist genau dies eine Herausforderung, mit der man im Erwachsenenleben, auch mit einem hohen Einkommen, täglich konfrontiert wird. Da ist eine Kompetenz in Stadt, Land, Fluss ungeeignet. Kein Wunder also, dass viele trotz eines guten Einkommens kein ausreichendes Finanzfundament aufbauen und in mauen Zeiten oder beim Anruf des Steuerberaters in Schnappatmung geraten.

Als Finanzcoach und Befähiger unterstützt Marc Thiel seine Kunden, eine selbstbestimmte Qualifizierung im Umgang mit ihren Finanzen zu erlangen. Er entwickelte eine Methode inklusive Mindset, die er selber erfolgreich anwendet und all jenen gerne beibringt, die sich auf Veränderungen und eine neue Denkweise zum Thema Finanzen einlassen – auch seinen Kindern.

Nach über 12 Jahren in der Finanzbranche und mit über 1000 beratenen Menschen, distanziert sich Marc Thiel bewusst von aufgeblasenen Finanzschwurbelern, Poser-Gehabe wie „dicke Karre, fette Uhr und get-rich-quick Phrasen“ sowie Begriffen wie „Finanzberater“ oder „Finanzmakler“. „Produktanquatschen“ widerstrebt ihm zutiefst. Stattdessen sind ihm Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Diskretion und Empathie von höchster Bedeutung.

Aus Erfahrung weiß Marc Thiel, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz einen nachhaltigen Erfolg garantiert. Daher werden nicht nur die Finanzen als Zahlen betrachtet, sondern auch die persönlichen Prioritäten und Glaubenssätze des Kunden zu diesem Thema. Ziel ist, dass die Kunden die Kompetenz erlangen, selbst auf dem Fahrersitz ihrer Finanzen mit einem klaren Kompass zu sitzen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Marc Thiel – finanziell selbstbestimmt leben

gibt es hier: https://marcthiel.de/

Marc Thiel – Dein innovativer Finanzcoach für eine selbstbestimmte finanzielle Freiheit.

Als Finanzcoach und Befähiger unterstützt Marc Thiel seine Kunden, eine selbstbestimmte Qualifizierung im Umgang mit ihren Finanzen zu erlangen. Er entwickelte eine Methode inklusive Mindset, die er selber anwendet und allen beibringt, die sich gerne auf Veränderungen und eine neue Denkweise zum Thema Finanzen einlassen – auch seinen Kindern.

Aus Erfahrung weiß Marc Thiel, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz einen nachhaltigen Erfolg garantiert. Daher werden nicht nur die Finanzen als Zahlen betrachtet, sondern auch die persönlichen Prioritäten und Glaubenssätze des Kunden zu diesem Thema. Ziel ist, dass die Kunden die Kompetenz erlangen, selbst auf dem Fahrersitz ihrer Finanzen mit einem klaren Kompass zu sitzen.

Kontakt

Marc Thiel Consulting

Marc Thiel

Neuer Kamp 3

20359 Hamburg

+49 40 22 859 159

kontakt@marcthiel.de

https://marcthiel.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.