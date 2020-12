Finanzdienstleister Ramford Analytics trotzt der Krise

Mit KI-Marktanalyse richtig anlegen

Das Investmentunternehmen Ramford Analytics mit Sitz in Kanada und unter deutscher Leitung, schlägt seit drei Jahren den DAX und trotzt der Krise. Möglich macht das ein selbst entwickelter Trading-Algorithmus, welcher mittels Machine-Learning alle Trades eines Marktes analysiert, quantifiziert und berücksichtigt. Durch eine Kooperation mit dem Cloud-Anbieter Markley, der Cray-Supercomputer in seiner Infrastruktur hostet, wird der Algorithmus ständig verbessert und menschliches Versagen somit ausgeschlossen.

Nach über 6 Jahren in der Entwicklung, 1700 Transaktionen und einer Erfolgsquote von knapp 89% gehört der Algorithmus von Ramford Analytics zu einem der besten am Markt. Mit diesem Ansatz steht Ramford Analytics in direkter Konkurrenz zu den größten Banken, Fonds und Investmentgesellschaften der Welt.

Die Herausforderung für diesen quantitativen Ansatz ist einerseits die Identifikation wiederkehrenden Muster in riesigen Datenmengen und andererseits die Applikation dieser Analysen auf die Immobilien- und Finanzmärkte, damit schnelle und präzise Handlungsempfehlungen gegeben werden können.

Weil Ramford Analytics mit dem selbst entwickelten Konzept der automatischen Marktanalyse seit Jahren erfolgreich tätig ist, wird vom Hauptgeschäftsführer Benjamin Parge ein Börsengang im spätestens Anfang 2023 in Aussicht gestellt. Bis dahin verspricht er jedem Aktionär eine quartalsweise Auszahlung der Dividende in Höhe von 5 %.

Ramford Analytics wurde von der SEC und der BaFin geprüft und zugelassen. Ein vorgeschalteter Treuhänder in der Schweiz begleitet den Zeichnungsprozess bis die Aktien über die ISIN direkt in das Hausbankdepot des Kunden gebucht wurden. Eine Aktie von Ramford Analytics wird derzeit für 6 kanadische Dollar (CAD) verkauft, was etwa 3,90 EUR entspricht.

Interessierte Anleger dürfen beim Partnerunternehmen ipo-profis.com einen kostenlosen und telefonischen Beratungstermin vereinbaren.

