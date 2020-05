FG München: Bei Aktiensplit wird keine Kapitalertragssteuer fällig

Das "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" wurde am 23.05.1949 verkündet. Dieser Tag ist also die Geburtsstunde der wichtigsten Verfassung Deutschlands und wird in jedem Jahr als Ehrentag begangen. Seitdem 23.05.1949 wird am "Tag des Grundgesetzes" an die 197 Artikel der deutschen Verfassung erinnert. Der Tag des Grundgesetzes gilt als Beispiel für die erfolgreiche Re-Demokratisierung eines Landes auf unsere Planeten, weshalb wir die deutsche Wirtschaft zu...