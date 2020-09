FeuerTrutz Digital 2020: GEZE präsentiert Produktinnovationen virtuell

Leonberg, 16. September 2020. Die NürnbergMesse und das FeuerTrutz Network laden vom 30. September bis 1. Oktober 2020 zum neuen Veranstaltungskonzept FeuerTrutz Digital 2020 ein. Die internationale Fachmesse und Kongress für vorbeugenden Brandschutz bietet Teilnehmern umfassende Brancheninformationen. Im Mittelpunkt der interaktiven Plattform stehen Gespräche und Kontakte zwischen Ausstellern und Teilnehmern. Die GEZE GmbH aus Leonberg nutzt das neue Messekonzept und stellt innovative Produkt-Highlights zu Brandschutz und Barrierefreiheit vor.

FeuerTrutz Digital 2020: Virtuelle Messepotentiale nutzen

“Die Messe FeuerTrutz ist ein wichtiger Branchentreffpunkt für GEZE. Daher freuen wir uns auf das neue Digitalformat des Veranstalters. Gerade jetzt brauchen wir innovative und mutige Konzepte, um auch unter den gegebenen Umständen mit unseren Kunden, Partnern und Interessenten im Gespräch zu bleiben. Dafür bietet uns die FeuerTrutz Digital 2020 die passende interaktive Plattform”, sagt Hannes Klockenhoff, Abteilungsleiter Data Management und Marketing bei der GEZE GmbH. GEZE zeigt Produktinnovationen zu Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Fenster- und Türtechnik. Im Ausstellerforum präsentiert Peter Rürup, Pre Sales Manager GEZE, in einem Vortrag am 1. Oktober um 9.30 Uhr, Lösungen zum Zielkonflikt zwischen Brandschutz und Barrierefreiheit. Zum Vortrag gelangen Teilnehmer über ihren persönlichen Login-Bereich.

RWA-Zentrale MBZ 300 N8: Kompakte Maße und flexible Steuerung

Die kompakte RWA-Zentrale MBZ 300 N8 von GEZE eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Gebäude sowie Treppenhäuser. Im Brandfall ermöglicht die RWA-Zentrale eine flexible Steuerung kleiner Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Die MBZ 300 N8 zeichnet sich durch eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme aus.

Rauchschalterzentrale RSZ 7: Sicherer Brandschutz bei schwierigen Installationsbedingungen

GEZE verbessert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seiner bewährten Frühmelde-Technologie für Rauch und Feuer: Die Teleskopfunktion der neuen Rauchschalterzentrale RSZ 7 ermöglicht die volle Funktionalität auch bei einer ungünstigen Installationssituation im Türsturz. Die Rauchkammer lässt sich so weit ausfahren, dass Überstände von bis zu 30 Millimeter überbrückt werden. Die Rauchschalterzentrale RSZ 7 ist mit allen GEZE Feststellvorrichtungen kompatibel.

Funkerweiterung FA GC 170: Vorbeugenden Brandschutz gewährleisten

Brandschutztüren profitieren von GEZE Feststellanlagen mit dem Funkerweiterungssystem FA GC 170 zur einfachen Nachrüstung in Bestandsbauten oder zur Installation in denkmalgeschützten Objekten. Per Funk werden zusätzliche Komponenten wie Deckenbrandmelder oder Handauslösetaster mit der Feststellanlage verbunden. Für die Installation der Funkerweiterung FA GC 170 ist keine separate Leitungsverlegung zu Deckenmelder und Handauslösetaster erforderlich. Mit dem System sorgt GEZE für einen sicheren vorbeugenden Brandschutz.

Weitere Informationen:

https://www.geze.de/de?utm_source=FeuerTrutz&utm_medium=referral&utm_campaign=homepage-PR-09-2020

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/feuertrutz-digital-2020-geze-praesentiert-produktinnovationen-virtuell

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

