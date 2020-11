Fettabscheider: ausführlicher Ratgeber zur Auswahl und Nutzung

Fettabscheider sind wichtig, um unsere Abwassersysteme und die Umwelt insgesamt zu schützen. Fetthaltiges Abwasser führt nämlich zu Ablagerungen und damit zu Verstopfungen. Deshalb benötigen vor allem gastronomische und fettverarbeitende Betriebe Fettabscheider. Die Auswahl verschiedener Modelle ist aber groß. Ein kostenloser Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich.de hilft dabei, das passende Modell zu finden.

Wer genau benötigt einen Fettabscheider?

Fett darf nicht in größeren Mengen ins öffentliche Kanalsystem eingeleitet werden. Der Grund: Fette können zu Verstopfungen führen. Außerdem bilden sie bei der Zersetzung aggressive Säuren, die die Kanalrohre beschädigen können. Und einen guten Nährboden für Krankheitserreger bilden die Fette obendrein. Deshalb brauchen alle Betriebe, in denen fetthaltige Abwässer anfallen, einen Fettabscheider. Dazu gehören zum Beispiel Restaurants, Hotels, Großküchen, Bäckereien, Fleischereien oder Eishersteller. Um zu vermeiden, dass Abwässer zurück ins Gebäude fließen, braucht der Fettabscheider eine aktive Rückstausicherung.

Ratgeber zur Anschaffung eines Fettabscheiders

Es gibt im Groben zwei unterschiedliche Systeme:

– Fettabscheider zur Freiaufstellung: Dabei handelt es sich um Kunststofftanks, die die Abwässer sammeln und das Fett abscheiden. Sie eignen sich für kleinere Küchen und in der mobilen Form für Imbissbuden und Co.

– Fettabscheider in der Erde: Diese Lösung ist für größere Betriebe meist die bessere Wahl. Die unterirdischen Anlagen sind größer und nehmen keinen zusätzlichen Platz im Gebäude weg.

Wer sich genauer mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen System beschäftigen möchte, sollte sich die Tipps und Beratung zu Fettabscheidern auf klaeranlagen-vergleich.de nicht entgehen lassen. Dort erfahren Sie zum Beispiel, wie teuer Fettabscheider sind, wie Sie die notwendige Größe berechnen können und wie ein Fettabscheider überhaupt funktioniert. Außerdem lesen Sie viele wichtige Informationen zu den Vorschriften für Fettabscheider.

Sie finden den kostenlosen Ratgeber unter https://www.klaeranlagen-vergleich.de/fettabscheider.html.

