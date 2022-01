Festplattenvernichtung Datenträger Vernichtung in Schleswig-Holstein

Wir bieten Ihrem Unternehmen die professionelle Festplatten Zerstörung in Schleswig-Holstein an

Gerade Unternehmen sollten die firmeneigenen Festplatten nachhaltig zerstören, um später keinen Ärger zu bekommen. Dies ist wichtig, damit kein Missbrauch über Dritte geschehen kann und die Daten geschützt sind. Die Daten müssen endgültig gelöscht werden, nur so kann der Datenschutz eingehalten werden. Dies muss immer dann geschehen, wenn man die Hardware nicht mehr benötigt. Sie können sich gerne für den professionellen Datenschutz an unsere Festplatten Zerstörung in Schleswig-Holstein wenden. Wir kümmern uns um Ihre Daten, das im ganzen Bundesland. Wir sorgen mit unserem Fachbetrieb für die endgültige Löschung und Zerstörung der Daten und Festplatte/n und können außerdem auch gerne Ihren Rechner entsorgen. Softwareprogramme für die Datenlöschung gibt es zwar genug auf dem Markt, aber diese sind eher für den Privatgebrauch gedacht. Daten können ohne Probleme mit kostenlosen Programmen wiederhergestellt werden, das kann für ein Unternehmen den Ruin bedeuten. Wenn Sie dies vermeiden wollen, rufen Sie unseren Fachbetrieb zu sich! Wir kommen zu Ihnen, holen die Festplatten ab und können diese sofort löschen und zerstören. Sie müssen sich um nichts kümmern, wenn Sie unsere Firma beauftragen.

Wir löschen, was nicht in fremde Hände geraten darf

Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplatten Löschung in Schleswig-Holstein. Wir sorgen dafür, dass die Daten auf Ihrer Festplatte nicht mehr lesbar sind! Genauer gesagt, machen wir Ihren Datenspeicher unbrauchbar und niemand hat mehr Zugriff darauf. Dafür setzen wir die modernsten Geräte ein, die der mechanischen Löschung dienen. Genau dies ist wichtig, damit die Kunden- und Patientendaten oder auch weitere Daten bis zum Schluss geschützt sind. Wenden Sie sich an unser Fachunternehmen, wenn Sie Ihre alte Hardware fachgerecht entsorgen möchten und dabei die Daten löschen lassen möchten. Bei uns sind sensible Daten in guten Händen und werden endgültig gelöscht, das garantieren wir Ihnen! Wir gehen bei der Löschung nach DIN 66399 vor, können somit alle Anforderungen der DSGVO erfüllen. Gerade für Unternehmen ist dieser Vorgang nicht immer so leicht. Aber doch ist er wichtig, damit Sie keine Bußgelder wegen falscher Festplatten Löschung in Schleswig-Holstein zahlen müssen. Es gab schon sehr hohe Bußgelder wegen der Verletzung des Datenschutzes, vor denen Sie sich schützen können und sollten. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserer Festplattenvernichtung in Schleswig-Holstein und lassen Sie sich von uns helfen. Falls Sie vorab die Preise für unsere Arbeiten erfahren möchten, sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über die Kosten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de