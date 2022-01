Festplattenvernichtung Datenträger Vernichtung in Mülheim

Nutzen Sie die fachgerechte Festplatten Löschung in Mülheim um sich vor Strafen zu schützen

Die neue DSGVO macht es vielen Firmen recht schwer sich mit dem Datenschutz auseinanderzusetzen. Es gibt so viel zu beachten, denn Bußgelder möchte man auch nicht bekommen. Lassen Sie sich von uns helfen, wenn Ihnen die ganze Sache über den Kopf wächst. Wir stehen Ihnen zur Seite, was die Datenlöschung anbelangt. So müssen Sie sich immer noch um den Datenschutz bei Aufnahme von Daten, bis hin zur Bearbeitung dieser kümmern. Aber wenn Sie Festplatten nicht mehr brauchen, können Sie sich dann ganz auf unseren Dienst verlassen. Festplatten müssen immer endgültig vernichtet werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass Daten wiederhergestellt werden könnten. Und dies kann Folgen für Ihr Unternehmen haben, durch Bußgelder und natürlich wird auch der gute Ruf darunter leiden. Deshalb sollten Sie den Datenschutz nach DIN 66399 nicht missachten, sondern sehr ernst nehmen und sich gerne für unsere Dienstleistung entscheiden. Viele Firmen lagern wegen der schwierigen Datenschutzverordnung ihre Computer und Festplatten ein, bis diese irgendwann im Wege sind. Dabei kann sich eine Menge angesammelt haben, was unübersichtlich wird. Aber keine Sorge, wir stehen Ihnen auch dann gerne mit unserer Festplattenvernichtung in Mülheim zu Seite. Bei uns werden Festplatte/n gelöscht und entsorgt, das alles datenschutzkonform und natürlich auch umweltfreundlich.

Wir zerstören nach BSI Anforderungen

Unser Unternehmen besteht schon seit vielen Jahren und hat sich einen guten Ruf verschaffen können: Unsere Kunden sind zufrieden mit unserem Dienst. Wir haben uns auf die Festplatten Löschung in Mülheim spezialisiert. Dabei setzen wir moderne Geräte ein, die den Anforderungen des BSI entsprechen. BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber das wissen Sie sicherlich schon. Somit sind unsere Geräte für den Einsatz der Festplatten Vernichtung in Mülheim geeignet. Sie können unseren Service mit gutem Gewissen für Ihr Unternehmen einsetzen und müssen sich keine Gedanken um Verschwiegenheit machen. Diese ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Sie wenden sich an ein seriöses Unternehmen für die Festplatten Löschung in Mülheim, dies zeigt auch der Fakt, dass wir so lange bestehen konnten. Wir sind seriös, arbeiten sicher und schnell. Dazu bieten wir Ihnen gute Preise an. Wir sind Ihr Fachunternehmen für die Sicherheit aller Daten auf Ihren Festplatten! Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Auftrag. Sollten Sie noch Fragen zu unserer Datenlöschung oder auch zur Hardware Entsorgung haben, können Sie uns gerne kontaktieren!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

