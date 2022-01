Festplattenvernichtung Datenträger Vernichtung in Lübeck

Wir kümmern uns um Ihre Festplatten Zerstörung in Lübeck

Wir bieten Ihren Unternehmen an, Festplatten nachhaltig zerstören zu lassen. Dadurch gelangen die Daten von diesem Speichergerät nicht in falsche Hände und ein Datenmissbrauch kann verhindert werden. Es gibt zwar einige kostenfreie Softwareprogramme auf dem Markt für die Festplattenlöschung, diese löschen jedoch nur die Verzeichnisse, nicht die Inhalte der Festplatte. Sie selbst können die Daten nicht mehr sehen und damit arbeiten, aber doch sind sie noch da. Wegen dieser Vorgehensweise glauben aber viele Menschen, dass die Daten vernichtet wären und tappen oft in die Falle, weil Daten doch wiederhergestellt und missbraucht werden können. Genau dies gilt es in einem Unternehmen zu vermeiden! Rufen Sie unseren Fachbetrieb zu sich, damit wir Ihre Festplatte/n zerstören.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten endgültig zerstört werden

Unser Fachbetrieb für die Festplatten Löschung in Lübeck wird dafür sorgen, dass keine Daten mehr auf Ihren Speichermedien lesbar sind. Wir machen den Datenspeicher unbrauchbar, somit sind Sie auf der sicheren Seite und können sich ohne Probleme von Ihren Festplatten trennen. Wenn Sie in die Jahre gekommene Hardware entsorgen möchten, können wir Ihnen gerne dabei helfen und die Löschung übernehmen. Wir werden alle Daten zerstören, damit Hacker oder Computerprofis keine Daten mehr für sich nutzen können. Es wäre auf jeden Fall ein Fehler, die Hardware in den Müll zu geben. Denken Sie daran, dass dieser auch durchwühlt werden könnte. Dies ist keine Seltenheit, vor allem bei Firmen. Bei uns sind Ihre sensiblen Daten in guten Händen. Wir erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse 3 nach DIN 66399. Die DSGVO verlangt von Firmen und Privatpersonen das unwiderrufliche Löschen aller gesammelten und gespeicherten Daten, bei Missbrauch kann es sonst zu Geldbußen kommen. Wir werden dies für Sie verhindern und bieten Ihnen deshalb gerne unsere Festplattenvernichtung in Lübeck an. Sie werden sehen, dass ein solcher zuverlässige Dienst nicht teuer sein muss und wir Ihnen schnell zur Verfügung stehen können. Sie können uns zu jeder Zeit kontaktieren und mit uns einen Termin vereinbaren. Sie müssen keine Wege auf sich nehmen, weil wir zu Ihnen kommen und Ihre Hardware dann gerne mitnehmen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

