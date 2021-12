Festliche Pullover für eine zauberhafte Weihnachtszeit

Passend zur Weihnachtszeit gibt es bei BLOOMINIC neue Designs, die jedes Weihnachtsfest zu einem besonderen machen. Entdecken Sie jetzt die Vielfalt von BLOOMINIC Weihnachtspullover.

Die Weihnachtspullover von BLOOMINIC sind für die ganze Familie. Mit weihnachtlichen Motiven, wie zum Beispiel einem Weihnachtsmann mit Geschenksack oder einem festlich geschmückten Kaminofen wird jedes Geschlecht und Alter angesprochen. Es handelt sich um eigene, per handgezeichnete Designs von der Künstlerin und Illustratorin Alina Sieben. Das hebt BLOOMINIC von anderen Online-Shops ab. Für einen individuellen Weihnachtspullover kann eins der vielen Motive ausgewählt und individuell angepasst werden. Alle Muster sind kombinierbar und personalisierbar. So wird ein Partnerlook Set für die ganze Familie, Pärchen oder Geschwister entstehen. Das geht nicht nur bei Hoodies und Sweatshirts, sondern bei Accessoires wie Trinkflaschen, Tassen und vielem mehr. Es kann passend zum Familienpullover noch eine Handyhülle mit dem gleichen Motiv bedruckt werden. Die Auswahl von handgezeichneten Cartoons, Füchsen mit Weihnachtsmütze und viele weitere weihnachtliche Designs gibt es im Online-Shop. Ab 59.99 Euro bietet BLOOMINIC deutschlandweit eine kostenlose Lieferung. Speziell in der Weihnachtszeit gibt es mehrere Verlosungen und Gewinnspiele mit Chance auf tolle Preise.

Die verschiedenen Muster für groß und klein werden per Hand gezeichnet und digitalisiert. So entstehen die Designs und Kreationen der Marke BLOOMINIC. Die Motive können nach Kundenwunsch angepasst werden. Ein Familienpullover sollte nach persönlichen Vorstellungen selber erstellt und umgeändert werden. Dabei handelt es sich um exklusive Motive, die speziell für Kunden erstellt wird.

Zusammen mit neuster Technologie werden die Designs von BLOOMINIC hergestellt. So wird für den Druck auf die Artikel die modernste Technik verwendet. Bei allen Produkten im Online-Shop wird auf Nachhaltigkeit gesetzt, indem für den Druck nur Tinte auf Wasserbasis verwendet wird. Diese ist biologisch abbaubar und vegan. Alle Produkte werden erst bei der Bestellung in Auftrag gegeben, so entsteht keine Überproduktion. Kleine Artikel wie zum Beispiel Tassen werden in Kartons aus recyceltem Papier verschickt.

Neue Motive und neue Designs erscheinen im Frühjahr, denn dann gibt es eine neue Kollektion. Im zarten, femininen, farbenfrohem Stil wird der Frühling eingeleitet. Neben modischen Kleidungsstücken werden klassische Wandbilder mit farbigen und abstrakten Motiven im Shop erhältlich sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bloominic Online Shop

Frau Alina Sieben

Robert Schumann Allee 2

54296 Trier

Deutschland

fon ..: +4917648720928

web ..: http://www.bloominic.com

email : info@bloominic.com

Pressekontakt:

Bloominic Online Shop

Frau Alina Sieben

Robert Schumann Allee 2

54296 Trier

fon ..: +4917648720928

web ..: http://www.bloominic.com

email : info@bloominic.com