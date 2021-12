Die von GUT AIDERBICHL, Europas größtem Verbund von Begegnungs- und Heimathöfen für geretteten Tiere, erhalten eine musikalische Stimme. Einer der schönsten Tonträger des Jahres veröffentlicht.

GUT AIDERBICHL lädt ein zum „Festival der Tiere“, präsentiert auf einer stimmungsvollen CD. Zwanzig wunderschöne Schlager und Balladen nehmen Tierfreunde mit in die Welt der Tiere und Träume. Bezaubernde Künstler geben mit dieser CD den über 6.000 von Gut Aiderbichl geretteten Tieren auf Höfen in sechs Ländern eine musikalische Stimme.

Mit dabei sind Patrick Lindner, ein Ur-Aiderbichler der ersten Stunde; TRUCK STOP, die Cowboys haben einen Hund dabei; die bekennende Katzenlady Gaby Baginsky; die Schlagerlegende Bata Illic, Olaf, der Flipper; Peter Sebastian erhört die Bitte eines Hundes sowie die Tierfreunde Fabian Harloff, De Lancaster, Annemarie Eilfeld, Anna Maria Zimmermann, Michael Hirte u.v.a.m.

Eine wunderbare CD, mit der jeder Tierfreund bekennt „Ich liebe Tiere“ und die noch dazu ein herzliches Geschenk für alle lieben Menschen ist.

Mit dieser CD werden Sie entführt, in eine Welt, in der die Tiere der Chef sind.

Mit dem Kauf dieser CD unterstützen Sie die Tierretter von GUT AIDERBICHL und sichern Tieren in Not ein Leben ohne Angst und Stress inmitten ihrer Freunde. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.