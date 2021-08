Ferienwohnung am Scharmützelsee – Urlaub in der Natur

Vor den Augen der Scharmützelsee, dahinter die unberührten Wälder Brandenburgs – und mittendrin liegt dieses einzigartige familienfreundliche Ferienhaus mit zwei Ferienwohnungen.

Das Ferienhaus in Wendisch Rietz am Scharmützelsee

Vor den Augen der See, dahinter die unberührten Wälder Brandenburgs – und mittendrin liegt dieses einzigartige Ferienhaus. Hier gehen Luxus und Natur eine unvergleichliche Liaison ein, die den Körper entspannen und die Seele im Hier und Jetzt ankommen lässt.

Erholung finden unsere Gäste in der Ferienwohnung mit Wasserbett und großem Wellness-Badezimmer – die gesamte Region am Scharmützelsee bietet Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten. Der Badestrand ist zum Beispiel 10 Minuten Fußweg von Ihrer stilvollen Unterkunft entfernt.

Ob Sie eine Allergiker freundliche Ferienwohnung in Wendisch Rietz suchen oder Urlaub mit Kindern am Scharmützelsee machen: Unser Ferienhaus ist der richtige Ort für entspannte Tage nach Ihren Wünschen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Das sind unsere Ferienwohnungen

Das Ferienhaus in Wendisch Rietz bietet zwei separate Ferienwohnungen mit jeweils 70 Quadratmetern Grundfläche. Beide Unterkünfte sind luxuriös und modern ausgestattet. Sie bieten zwei Schlafzimmer, einen Wohn-Essbereich und ein großes Bad. Die ebenerdige, fugenlose Dusche ist mit Regenfall-Brause ausgestattet und sorgt am Morgen für Urlaubsstimmung. Wenn das Wetter es zulässt, empfiehlt sich ein ausgedehntes Frühstück auf der 25 Quadratmeter großen Terrasse.

Durch die Wahl hochwertiger Materialien entsteht in unserem Haus ein gesundes Raumklima, sodass sich Allergiker bei uns wohlfühlen. Besondere Höhepunkte der Ausstattung sind der Kamin und der Badezuber: Im Winter empfängt Sie das knisternde Feuer nach einem Spaziergang am See, im Sommer finden Sie Erfrischung in Ihrem persönlichen Luxus-Refugium und egal ob Dezember oder Juli, zu jeder Jahreszeit ist es ein Genuss für die Seele, den Blick durch die Fenster in die Natur schweifen zu lassen. Bemerkenswert ist , welche innere Ruhe der Ort ausstrahlt, die den Alltag schnell vergessen macht.

Das alles sorgt für ein Gefühl von Freiheit – dazu tragen architektonisch die hohen Räume bei. Ihren Charakter bekommen die Wohnungen durch das einzigartige Wand-Design. Jalousien und Insektengitter stellen sicher, dass Sie dieses Ambiente zu jeder Tageszeit ungestört genießen. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, steht Ihnen pro Wohnung ein Parkplatz direkt am Haus zur Verfügung.

Kontakt

Familie Barwanitz Donner

Robert Barwanitz Donner

Dahmsdorfer Str. 2

15864 Wendisch Rietz

0174 93 45 012

info@das-ferienhaus-am-scharmuetzelsee.de

https://das-ferienhaus-am-scharmuetzelsee.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.