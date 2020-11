Ferienapartments. In Bad Hofgastein.

Poleposition. Für den Traumurlaub.

Räume. Zum Wohlfühlen.

4-Sterne-FERIENWOHNUNGEN – Schick. Trendy. Und legere.

Lässig, legere & trendy. Dabei unglaublich gemütlich.

So fühlt sich Urlaub in unseren großzügigen Ferienwohnungen im Appartementhaus Arkadia an. Perfekt geeignet. Als Ausgangspunkt für Ihren Winterurlaub. Kurz oder lang. Ob alleine, mit Freunden. Oder der Familie. Großzügige Wohnräume und Schlafräume laden zum Verweilen ein. Nach einem traumhaften Skitag im Winter. Bestuhlte Balkone ausgerichtet gen Süden oder Osten ermöglichen den freien Blick. Auf unsere intakte Natur, den großen Garten und auf die grandiose umliegende Bergwelt.

Einfach der perfekte Platz. Für einen traumhaften Urlaub. Im Gasteiner Tal.

Herzlichst Ihre Gastgeber

Vera und Georg Seer

12 Ferienwohnungen. Mit viel Platzkomfort. Und noch mehr Gemütlichkeit.

Unsere Apartments laden ein. Zu einem unvergesslichen Urlaub.

Ausgerichtet Richtung Süden. Mit traumhaften Aussichten.

In die grandiose Bergwelt. Des Gasteinertals.

Im Haus bieten wir unter anderem:

– Waschmaschine und Trockner

– Schuhputzmaschine

– Personenlift in alle Stockwerke

– Skiraum

– Tischtennisraum

– Großzügigem Garten und

– Pro Ferienwohnung ein Parkplatz

2.600 Höhenmeter

und die längsten Abfahrten in den Ostalpen

Das Gasteinertal. Ein Skiparadies im Salzburger Land. Mit vier verschiedenen Skigebieten, 220 Pistenkilometern bis auf 2600 Höhenmeter und Abfahrten für jeden Schwierigkeitsgrad ist das Gasteinertal ein wahres Winterparadies für Skifahrer. Von Carvingstrecken, über Freerides bis hin zu Buckel- und Tiefschneeabfahrten findet sich hier ein Angebot das Seinesgleichen sucht.

Das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogelist ist mit der Schlossalmbahn von Bad Hofgastein bequem zu erreichen und ist das größte zusammenhängende Skigebiet im Gasteinertal.

Ganz neu in diesem Jahr: Ab Dezember 2018 eröffnet die neue Schlossalmbahn mit modernsten Seilbahn- und Beschneiungstechniken.

Das Skigebiet Graukogel ist ein kleines Skigebiet für Naturschneeliebhaber und besonders für erfahrene Skifahrer aufgrund der anspruchsvollen Abfahrten geeignet.

Das Skigebiet Dorfgastein-Grossarltal ist mit dem Gasteiner Skibus bequem zu erreichen und ist besonders für Familien mit Kindern zu empfehlen. Sein abwechslungsreiches Pistenangebot mit urigen Skihütten garantiert erholsame Urlaubstage.

Das hochalpine Skigebiet Sportgastein liegt am Rande des Nationalparks Hohe Tauern und ist ebenfalls mit dem Gasteiner Skibus bequem zu erreichen. Skivergnügen wird bis Anfang Mai garantiert!

Gastein ist live dabei im größten Skiverbund Österreichs, der SKIAMADE! Ab dem 2 Tages Skipass kann man mit nur einer Karte alle fünf Skiregionen im Salzburger Land befahren! Allen voran die Skiregion Gasteinertal, die Skiregion Grossarltal, die Skiregion Hochkönig, die Skiregion Schladming-Dachstein, die Salzburger Sportwelt.

Sicher Urlauben in unseren Ferienwohnungen.

Ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität.

Entsprechend tun wir alles um Ihnen einen Urlaub ohne Risiko zu garantieren.

Hier ein paar Beispiele:

– Wohnen in großzügigen Appartements

– Reinigung unserer Ferienwohnungen nach höchsten Hygienestandards

– Desinfektion der Oberflächen

– In den Eingangsbereichen finden Sie zudem Händedesinfektionsmittel

– Ein Mund-Nasenschutz ist in den öffentlichen Bereichen zu tragen.

Stornierungsbedingungen:

Damit Sie Ihren Urlaub sorglos planen können,

garantieren wir Ihnen eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit sollte einer dieser Gründe vorliegen:

KOSTENLOSE STORNOGARANTIE bis 2 Tage vor Anreise (gültig für Aufenthalte bis 06.04.2021)

– Reisewarnung der höchsten Stufe für das Salzburger Land

– Sollte die Corona Ampel für den Bezirk St. Johann im Pongau auf Rot sein

– Im Falle einer Grenzschließung

– Wenn Covid-19 bedingt ein Skibetrieb im Gasteinertal nicht möglich ist

– Sollten Sie an Covid 19 erkranken (Vorlage des positiven Testergebnisses)

Wenn Sie sich in eine behördlich angeordnete Quarantäne begeben müssen (Vorlage eines Bescheides)

Sollte einer dieser Fälle eintreten, stornieren wir Ihre Buchung selbstverständlich kostenlos.

Für die geleistete Anzahlung erhalten Sie einen Gutschein, welchen Sie jederzeit zu einem anderen Wunschtermin einlösen können.

Auf Wunsch erstatten wir Ihnen die Anzahlung auch zurück.

Unsere Stornierungsrichtlinien:

– Aufenthalte bis 22. Dezember 2020 und vom 6. Januar 2021 bis 10. April 2021

– Bei Stornierung bis 15 Tage vor Anreise sind kostenfrei

– Bei Stornierung bis 14 Tage vor Anreise erheben wir eine 100%-ige Stornogebühr, sollte der stornierte Termin nicht neu belegt werden können.

Aufenthalte vom 22. Dezember 2020 bis 06. Januar 2021

– Bei Stornierung bis 61 Tage vor Anreise sind kostenfrei

– Bei Stornierung bis 60 Tage vor Anreise erheben wir eine 100%-ige Stornogebühr, sollte der stornierte Termin nicht neu belegt werden können.

Buchungen für Spezial-Events wie zb. Helene Fischer Konzert sind nicht Refundierbar. Stornierungen werden mit dem Gesamtbetrag in Rechnung gestellt.

Covid 19 Maßnahmen rund um das Skigebiet Gastein

Ein Mund Nasenschutz ist im Skibus, Skidepot, als auch im Kassen- und Seilbahnenbereich, sowie in allen Fahrbetriebsmitteln (Kabinenbahn, Sessellift etc.) zu tragen.

Neben den bekannten Mund Nasenschutz-Masken sind nach derzeitigem Wissensstand auch Multifunktionstücher (diese werden beim Kauf eines Skipasses ausgegeben), Buffs, Bandanas, Skimasken usw. möglich (Mund und Nase müssen jedoch immer komplett bedeckt sein!).

Auf den Pisten ist kein Mund Nasenschutz erforderlich.

Die Fahrbetriebsmittel (Kabinen, Liftsessel,…) werden bestmöglich durchlüftet. Bitte sorgen Sie während der Fahrt für Belüftung (Fenster öffnen, Wetterschutzhaube öffnen, etc.)

Desinfektionsmöglichkeiten sind im gesamten Skigebiet in den Toilettenanlagen, im Kassenbereich und im Ski Depot gegeben.

Alle Mitarbeiter, die in direktem Kundenkontakt stehen, tragen entweder einen Mund-Nasenschutz, oder sind durch geeignete Schutzmaßnahmen räumlich vom Gast getrennt (z.B. Plexiglasscheibe).

Ski amadé Skipässe werden bei Corona-bedingtem Lockdown nutzungsabhängig rückerstattet.

Die Gäste werden mithilfe von Hinweisschildern und Lautsprecherdurchsagen vor Ort auf die jeweils gültigen Corona-Sicherheitsbestimmungen hingewiesen.

Alle Fahrbetriebsmittel (Kabinen, Liftsessel,…) werden regelmäßig desinfiziert.

Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald begrüßen zu dürfen

Ihre Familie Seer

Eingebettet. In traumhafte Landschaften. Umgeben von grandioser Bergwelt. Inmitten eines traditionsreichen Ortes.

Das Arkadia Apartment-Hotel und die Parkvilla laden Sie ein.

Zu einem traumhaften Urlaub. Ob mit Familie oder Freunden. Ob für kurz oder lang.

Im Sommer mit traumhaften Wanderungen, faszinierenden Mountainbike-Touren, herausfordernden Golfrunden, erfrischenden Bergseen und sprudelnden Thermalquellen.

Im Winter mit unbegrenzten Skimöglichkeiten, Langlaufloipen, Kutschenfahrten, Winterwanderungen und Schneeschuhtouren. Und romantischen Weihnachtsmärkten. Aus Tradition.

Ob Sommer oder Winter. Bad Hofgastein belebt. Und wir geben Ihrem Leben Raum.

Frisch, stylish. legere. Und völlig unabhängig.

