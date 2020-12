Fenster Knaut: Die Haustür ist ein zentrales Wohnelement

Wie finden Immobilienbesitzer, Architekten, Planer, Bauherren und Projektentwickler die richtige Haustür? Eine Tür auszuwählen bedeutet einen interessanten Punkt im allgemeinen Objektdesign zu setzen.

Die Haustür ist oftmals das erste Detail, dass Menschen bei einem Haus aus der Nähe zu Gesicht bekommen. Und dementsprechend ist die Haustür auch ein Element, das den Stil einer Immobilie entscheidend prägen kann. Ist sie klassisch oder modern, schlicht oder sehr Design-orientiert? Passt sie zur Architektur der Immobilie oder bricht sie daraus aus?

“Das sind Aspekte, über die ein Besucher oder auch Hausbewohner oftmals unweigerlich nachdenkt, wenn er vor der Tür steht. Und bei jedem Betreten betrachten Bewohner und Gäste die Haustür. Sie ist damit ein ganz wesentliches Element einer Immobilie. Standardtüren erfüllen ihren Zweck, aber wer Wert auf Details legt und bei einem gehobenen Bau- oder Modernisierungsvorhaben nichts dem Zufall überlassen will, setzt auch bei der Haustür auf ein ganz individuelles Produkt, das wie ein Maßhemd für seine Immobilie angefertigt wird”, sagt Stephan Knaut. Der Tischlermeister führt, gemeinsam mit seiner Frau Meike, das Unternehmen Fenster Knaut (www.fenster-knaut.de) in Geilenkirchen seit mittlerweile 18 Jahren und ist in der ganzen Region gefragter Partner von Architekten, Bauherren, Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler für alle Fragestellungen rund um hochwertige Fenster und Türen.

Eine Tür auszuwählen bedeutet laut Stephan Knaut, sich für einen bestimmten Stil zu entscheiden und einen Punkt im allgemeinen Objektdesign zu setzen. Mit einer individuell passenden Haustür unterstreichen Eigentümer den Charakter einer Immobilie und verwirklichen ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die ein Objekt bewohnen. Deshalb ist die Haustür ein zentraler Teil des Designs eines Hauses.

Doch wie finden Immobilienbesitzer, Architekten, Planer, Bauherren und Projektentwickler die richtige Haustür, die ihren individuellen Ansprüchen genügt und auch unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten die optimale Leistungsfähigkeit entfaltet? Die Antwort ist ganz einfach: indem sie mit einem Profi für Haustüren ihre Wünsche besprechen und auf eine genaue und tragfähige Planung setzen. Anspruch von Fachbetrieben ist es, immer das optimale Ergebnis herzustellen. Das gelingt durch eine umfassende Analyse der baulichen Gegebenheiten, eingehenden Gesprächen mit dem Kunden zu seinen tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen und einer fachlich einwandfreien Umsetzung.

Fenster Knaut arbeitet ausschließlich mit bekannten, hochwertigen Partnern wie Internorm und Topic zusammen. Dank dieser Partner kann das Fachunternehmen die besten Produkte am Markt anbieten und eben auch Sonderwünschen gerecht werden – alle Haustüren werden auf Maß angefertigt. Fenster Knaut bietet unter https://fenster-knaut.de/tuerengenerator auch einen digitalen “Internorm-Türendesigner”. Er hilft dabei, die richtige Haustür aus dem großen Angebot des österreichischen Premiumherstellers zu finden und die selbstdesignte Türe anfertigen zu lassen. Nutzer können sämtliche Merkmale hinsichtlich des Materials, der Optik, der Art der Haustür und Sicherheit definieren und sich auf diese Weise die am besten passende Haustür anzeigen lassen.

“Mit einer individuell passenden Haustür unterstreichen Eigentümer den Charakter und verwirklichen ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die ein Objekt bewohnen. Daher wollen wir Bauherren und Menschen, die ihre Immobilie modernisieren, eine große Vielfalt an personalisierten Türen bieten”, betont Stephan Knaut. Daher zeigen der Geschäftsführer und sein Team im eigenen Show Room in Geilenkirchen zahlreiche Lösungen und erläutern den Besuchern alle Möglichkeiten – von der allgemeinen technischen Struktur über den Einbruchschutz bis hin zur Energieeffizienz.

Er weiß aus Erfahrung: Bei Haustüren gibt nur wenig, was es nicht gibt. Somit lohnt sich die Beratung durch einen Fachmann, um wirklich alle Möglichkeiten kennenzulernen und die eigenen Wünsch bei der Gestaltung der Haustür umzusetzen. Ein Beispiel dafür: Wie wäre es mit einer Haustür, die sich unter anderem durch ein integriertes Licht und einen Finger-Scanner auszeichnet – und zudem noch mit verschiedenen Elementen wie Seitenteilen oder Sichtscheiben individualisiert werden kann?

