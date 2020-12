Feinste Trüffelprodukte aus Istrien im Trüffelshop ganz frisch

Berlin, den 18.12.2020. Im Online-Shop Giancarlo Tartufi werden Trüffelprodukte in bester Qualität angeboten.

Kunden können sowohl frische Trüffel als auch feinste, hochwertige Trüffelprodukte kaufen, beispielsweise Trüffelöle, Trüffelbutter oder Trüffelcremen hergestellt in Istrien. Die frisch geernteten Produkte werden sorgfältig in Istrien geerntet und ebenso sorgfältig verpackt und verschickt.

Der weiße Trüffel von Istrien ist einer von den bekanntesten weltweit. Feinschmecker und Kenner kulinarischer Spezialitäten werden immer mehr auch von der schwarzen Variante in den Bann gezogen. Die istrischen weißen Trüffelpilze wurde vor circa 80 Jahren während der Entwicklung der Parezana also der Schmalspurbahn entdeckt. Die Parezana verband Porec und Triest. Damals begann man in einer privaten Firma, im Zentrum des Ortes Vintage – Livade – Trüffeln zu ernten und zu verkaufen. Weiße Trüffeln kommen nämlich in vielen Tälern dieser Region vor. Die meisten Trüffeln findet man in den Wäldern des Mirna-Tals.

Im online Shop Zigante Tartuffi gibt es frische Trüffel geerntet in Istrien und ausgewählte, sorgfältig verarbeitete Trüffelprodukte zu kaufen. Kenner erhalten dort Trüffelöle, -butter, -salz, -saucen und sogar Trüffelchips sowie Trüffelschokolade und anderes mehr rund um Trüffel. Es werden im Online Shop auch Geschenkboxen und -sets mit Trüffelprodukten aus Istrien für jeden Anlass angeboten. Gerichte und Speisen verfeinert mit Trüffeln aus Istrien heben den kulinarischen Genießer auf ein ganz neues Level.

Bei Zigante Tartufi findet der Kunde eine ausgezeichnete Auswahl mit Trüffelprodukten für Neulinge auf dem gebiet und für Feinschmecker, die im Trüffelshop online eingekauft werden können. Zigante Tartufi ist der istrische Produzente bei dem der Trüffelkauf sich auf jeden Fall lohnt.

Zur jeder Trüffelsaison können im Trüffelshop die folgenden Trüffel frisch gekauft werden:

a.) Schwarze Sommertrüffel – Scorzone (Tuber aestivum) – April bis August.

b.) Schwarze Burgundertrüffel – September bis Januar

c.) Schwarze Perigordtrüffel – November bis März

d.) Echte weiße Trüffel – Albatrüffel – Oktober bis Januar.

Istrische Trüffelsucher mit Hunden suchen einen Tag nach der Bestellung im Trüffelshop die Trüffel, dann werden sie sorgfältig verpackt und per DHL Expressversand mit dem 48h Express gut gekühlt ausgeliefert. Zu speziellen Anlässen kann man sich im Trüffelshop solche besondere Produkte bestellen.

Zigant Tartufi – Trüffel & Trüffelprodukte in bewährter Qualität Frische Trüffel kaufen und feinste, hochwertige Trüffelprodukte wie Trüffelöle, Trüffelbutter und Trüffelcremen aus Istrien bestellen in unserem Trüffelshop einkaufen.

