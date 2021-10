Fashion Design Institut – Modeschüler bei Louis Vuitton in Paris

Modeschüler vom Fashion Design Institut besuchen Atelier und Wohnhaus von Louis Vuitton

Dank seiner weltweiten Verbindungen ist das Düsseldorfer Fashion Design Institut immer wieder in der Lage, seine Modeschüler mit Reisen zu ganz besonderen Orten zu überraschen. Im Oktober 2021 stehen gleich zwei Reisen nach Paris auf dem Terminplan: ein Besuch beim Atelier des Schuhherstellers John Lobb SAS und eine weitere am 22. Oktober zum exklusiven Label Louis Vuitton. Für die Reise zu Louis Vuitton hat man sich am Fashion Design Institut außer dem Besuch im Atelier der weltberühmten Marke noch ein weiteres Highlight ausgedacht: ein Besuch im Wohnhaus des Unternehmensgründers Louis Vuitton.

o Die Weltmarke Louis Vuitton

o Der Besuch im Atelier und Wohnhaus von Louis Vuitton

o Warum das Fashion Design Institut seinen Schülern exklusive Reisen anbietet

o Bildungsgänge am Fashion Design Institut

DIE WELTMARKE LOUIS VUITTON

Jeder kennt sie, die Taschen und Koffer mit dem markanten Design von Louis Vuitton. Und durch eben dieses exklusive Gepäck wurde die Louis Vuitton Malletier SAS als ein französisches Luxuswaren-Label mit Sitz in Paris weltberühmt. Während sich Louis Vuitton selbst nach der Gründung seines Unternehmens im Jahr 1854 auf die Herstellung von Koffern und Reisegepäck konzentrierte, wurde das Sortiment in jüngerer Zeit allmählich auf Lederwaren, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Mode, Schuhe und vieles mehr erweitert. Die Marke hat sich zu einem heiß begehrten Must-have entwickelt und wird heute weltweit verkauft. Grund genug für die Modeschüler des Fashion Design Instituts, dem Atelier dieses Weltunternehmens einen Besuch abzustatten.

DER BESUCH IM ATELIER UND WOHNHAUS VON LOUIS VUITTON

Louis Vuitton besaß schönes Anwesen etwas außerhalb von der Pariser Innenstadt. Im ruhigen Vorort Asnières lebte er nicht nur, er verlegte auch seine Werkstätten dorthin, nachdem der Platz im Hauptsitz des Unternehmens zu eng geworden war. Die Schüler des Fashion Design Instituts erhalten ganz private Einblicke in die Geschichte des Hauses und erleben die Verbundenheit zu den Werkstätten, welche die bis heute spürbare Präsenz der Welt von Louis Vuitton unterstreichen. Im Atelier in der Innenstadt von Paris können die Teilnehmer der Reise einen Eindruck in die heutige Welt von Louis Vuitton bekommen und die Atmosphäre fühlen, in der die neuesten Kreationen der Weltmarke entstehen.

WARUM DAS FASHION DESIGN INSTITUT SEINEN SCHÜLERN EXKLUSIVE REISEN ANBIETET

Das Fashion Design Institut verfügt über ein großes internationales Netzwerk. Nicht zuletzt wegen des ausgezeichneten Rufs seiner Ausbildungen ist man ein gern gesehener Gast bei den großen Namen der Modewelt. Am Fashion Design Institut möchte man dieses Renommee und die Kontakte nutzen, um seinen angehenden Fashion Designern direkte Einblicke in die Welt der Mode zu ermöglichen, so dass sie einen Eindruck davon bekommen können, was sie nach ihrer Ausbildung erwartet. Manchmal gelingt es den Teilnehmern der Reisen des Fashion Design Instituts sogar, direkt Kontakte zu knüpfen, die zu späteren Praktika führen können oder zumindest hilfreich beim Aufbau eines eigenen Netzwerks in der Fashionwelt sein können.

AUSBILDUNGSGÄNGE AM FASHION DESIGN INSTITUT

Die vom Fashion Design Institut angebotenen Bildungsgänge Internationaler Fashion Designer, Fashion Management/Marketing und Fashion Journalist werden mit dem Diplom des Fashion Design Instituts abgeschlossen und können an internationalen Partnerschulen zum Bachelor- oder Masterabschluss erweitert werden. Die staatlich anerkannte Düsseldorfer Modeschule besitzt einen exzellenten Ruf, weswegen die Diplome des Fashion Design Instituts überall in der internationalen Modebranche anerkannt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fashion Design Institut

Frau E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49.211.13 72 72 40

web ..: https://fashion-design-institut.com/de/

email : info@fashion-design-institut.de

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

Pressekontakt:

Fashion Design Institut

Frau E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

fon ..: +49.211.13 72 72 40

web ..: https://fashion-design-institut.com/de/

email : fashion-design-institut@clickonmedia-mail.de