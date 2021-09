Fashion Design Institut erneut eine der weltbesten Modeschulen

Fashion Design Institut unter den Top 20 im internationalen Moderanking

Das hätten sich Modedesignerin Inna Thomas und ihr Ehemann nicht träumen lassen, als sie im Jahr 2008 das Düsseldorfer Fashion Design Institut eröffneten: seit Jahren rangiert ihre Modeschule kontinuierlich als einzige deutsche Modeschule unter den besten 50 Ausbildungsstätten für Modeberufe weltweit. Im Jahr 2021 sieht das Ranking der weltbesten Modeschulen, welches das CEOWorld Magazine jährlich herausgibt, das Fashion Design Institut sogar auf Platz 12.

o Was ist das CEOWorld Magazine?

o Nach welchen Kriterien wird das Ranking der weltbesten Modeschulen erstellt?

o Was ist am Fashion Design Institut besonders herausragend?

o In welchen anderen Rankings rangiert das Fashion Design Institut außerdem weit oben?

WAS IST DAS CEOWORLD MAGAZINE?

Für das Fashion Design Institut wie für alle internationalen Modeschulen ist das jährliche Ranking des CEOWorld Magazines eine wichtige Bestätigung für die Qualität ihrer Arbeit. Das in New York ansässige Magazin ist eines der weltweit führenden Wirtschaftsmagazine für hochrangige internationale Geschäftsführer und Manager. Ihre Website wird monatlich von mehr als 12 Millionen Lesern aus aller Welt besucht. Ihre jährlich erscheinenden Rankings werden daher viel beachtet und sind ein ernst zu nehmendes Qualitätsmerkmal für jedes Unternehmen, das in einem Ranking des CEOWorld Magazines gelistet ist. Das Fashion Design Institut wird seit vielen Jahren regelmäßig im Ranking aufgeführt.

NACH WELCHEN KRITERIEN WIRD DAS RANKING DER WELTBESTEN MODESCHULEN ERSTELLT?

Das CEOWorld Magazine macht sich die Sache nicht leicht, deswegen ist es für das Fashion Design Institut ein großes Lob für ihre Arbeit, im Jahr 2021 auf Platz 12 weltweit gelistet zu werden. Das Magazin befragt jedes Jahr mehr als 186.000 Beschäftigte in der Modebranche, Absolventen der Modeschulen, weltweit agierende Mode-Influencer, Profis aus der Industrie, Dozenten von Modeschulen, Arbeitgeber und Recruiter. Gesammelt werden Informationen, Statistiken und Meinungen, und die Teilnehmer der vertraulichen Befragung bewerteten die internationalen Modeschulen in einer Skala von 1 „unbedeutend“ bis 100 „herausragend“.

WAS IST AM FASHION DESIGN INSTITUT BESONDERS HERAUSRAGEND?

Die Arbeit des Fashion Design Institut wurde so gut bewertet, dass es erneut als einzige deutsche Modeschule nicht nur einen Platz unter den besten 50, sondern im Jahr 2021 sogar einen Platz unter den besten 15 erreichte. Die Begründung für diesen 12. Platz liegt insbesondere in der herausragenden Qualität der Dozenten. Des Weiteren wurde die umfangreiche Ausbildung gelobt, die sich beim Fashion Design Institut nicht ausschließlich auf das jeweilige Studienfach beschränkt. Es werden außerdem auch Kenntnisse in den fachangrenzenden Bereichen vermittelt, so dass der Absolvent ein umfassendes Wissen über die Modebranche besitzt. Außerdem wurde das Netzwerk lobend erwähnt, welches das Fashion Design Institut über Jahre hinweg aufgebaut hat und von dem die Studierenden in hohem Maß profitieren. Diese Kriterien führen dazu, dass die Absolventen des Fashion Design Instituts eine hohe Qualität an Wissen und Kenntnissen mitbringen, was in der Regel dazu führt, dass sie in kürzester Zeit einen Arbeitsvertrag in der Modeindustrie bekommen.

IN WELCHEN ANDEREN RANKINGS RANGIERT DAS FASHION DESIGN INSTITUT AUSSERDEM WEIT OBEN?

Neben dem Ranking des CEOWorld Magazines gibt es weitere Listen, welche die weltbesten Modeschulen aufführen. Das Fashion Design Institut befindet auch im Global Fashion School Ranking des Business of Fashion (BoF) unter den Top 50. Auch in der amerikanischen Ausgabe des Forbes Magazins rangiert das Fashion Design Institut unter den besten 50 Modeschulen der Welt.

