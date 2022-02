Farbenblinde Kinder – Was kann man unternehmen?

Farbenblinde Kinder haben Schwierigkeiten, Farben zu erkennen. Sie verwechseln Pastelle und andere Off-Shades

Justin arbeitet in seinem Lesearbeitsbuch. Die Anweisungen besagen, Linien zu den roten Kugeln zu ziehen. Schade, dass für Justin alle Bälle grün aussehen. Er rät und versteht viele von ihnen falsch.

Haleys Lehrerin schreibt die Vokabeln orange auf eine grüne Tafel. Haley kann die meisten Buchstaben vor dem Hintergrund nicht unterscheiden. Verlegen schreibt sie die Wörter nicht ab und bekommt beim Wortschatztest eine 5.

Andy liebt es normalerweise, im Unterricht laut vorzulesen. Heute jedoch sträubt er sich, als der Lehrer ihn besucht und behauptet, er könne nicht lesen. Die Geschichte im Reader ist lila mit blauem Hintergrund gedruckt.

Für diese Kinder sind Rot, Orange, Gelb und Grün einfach unterschiedliche Namen für dieselbe Farbe. Ungefähr 10 Prozent der Jungen sind farbenblind, während nur die Hälfte von 1 Prozent der Mädchen kein volles Farbsehen haben. Dieser genetische Mangel wird normalerweise in alternierenden Generationen von der Mutter auf den Sohn übertragen. Sie denken vielleicht, dass jemand, der farbenblind ist, nur schwarz oder weiß sieht – als würde er einen alten Schwarz-Weiß-Film im Fernsehen ansehen. Das stimmt aber nicht. Es ist äußerst selten, vollständig farbenblind zu sein. Die meisten farbenblinden Kinder können Farben sehen. Sie sehen einfach nicht die gleichen Farben wie der Rest von uns.

Zwei Arten von Zellen im Auge erkennen Licht – die Zapfen und die Stäbchen. Zapfen sind für unser Farbsehen verantwortlich. Sie reagieren empfindlich auf rotes, grünes und blaues Licht. „Farbenblinden Kindern fehlen einige von einem, zwei oder allen drei dieser Zapfen“, sagt Scott Steidl, MD, Direktor des vitreoretinalen Dienstes an der University of Maryland School of Medicine. Wer alle Farben des Regenbogens sieht, kann mehr als 100 Farbtöne unterscheiden. Aber farbenblinde Kinder gehen mit einer anderen Palette um. Die meisten sehen nur eine Handvoll Farben, und manche sehen weniger.

Da Farbenblindheit eine soziale Unannehmlichkeit ist, sollten Eltern und Lehrer besonders auf Kinder mit diesem Mangel achten. „Farben werden als Kommunikationsmittel im Lese- und Mathematikunterricht eingesetzt“, sagt Steidl. Bücher und Arbeitsblätter gibt es in einem Regenbogen von Farben. Beim Zählen von Perlen, Kreide, Karten und anderen Aktivitäten kommt Farbe zum Einsatz. Es gibt keine Möglichkeit, dass Kinder, die den Stoff nicht sehen können, ihn lernen können. Kinder, die farbenblind sind, werden leicht mit Lernschwierigkeiten, Unaufmerksamkeit oder Faulheit in der Schule fehldiagnostiziert.

Ist Ihr Kind farbenblind?

Farbenblinde Kinder haben Schwierigkeiten, Farben zu erkennen. Sie verwechseln Pastelle und andere Off-Shades. Sie können Barney Blue nennen oder ihre Spielsachen haben die falschen Farben. Es ist nicht ungewöhnlich, Menschen mit grünen Gesichtern oder den Weihnachtsmann im braunen Anzug zu zeichnen. Kinder können bereits ab dem 3. Lebensjahr auf Farbenblindheit getestet werden. „Farbtests können und sollten auch bei schulischen Früherkennungsuntersuchungen durchgeführt werden“, sagt Dr. Steidl.

