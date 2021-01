Famulatur Medizin – Klinikum am Weissenhof

Sie sind Studentin oder Student der Medizin und möchten gerne eine Famulatur in einer psychiatrischen Einrichtung absolvieren? Wir, das Klinikum am Weissenhof, möchten diesen wichtigen Schritt in Ihrer medizinischen Ausbildung gerne mit Ihnen gemeinsam gehen. Auf unseren Karriereseiten unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle wichtigen Informationen uns als Arbeitgeber und Ihre Famulatur Medizin in unserem Klinikum.

Wer wir sind

Als spezialisierte psychiatrische Fachklinik beschäftigen wir an unseren Standorten in Weinsberg, Winnenden, Weinsberg, Schwäbisch Hall, Brackenheim, Heilbronn und Ludwigsburg etwa 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen. In unseren sieben Kliniken für Allgemeine Psychiatrie West, Allgemeine Psychiatrie Ost, Gerontopsychiatrie, Suchttherapie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatische Medizin betreuen wir jährlich etwa 13.000 psychiatrisch erkrankte Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder aus der ganzen Region. Die Behandlung erfolgt sowohl teilstationär als auch stationär und ambulant. Wir verfügen über 706 stationäre Plätze (davon 134 im Bereich Tagesklinik) und ein standardisiertes Entlassungsmanagement nach § 39 SGB V.

Was uns wichtig ist

Wir begreifen es als unsere Mission, unsere Patientinnen und Patienten so gut wie möglich bei ihrer Genesung zu unterstützen. Dabei steht bei uns vor allem Qualität und Transparenz (mehrfache Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren), die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wiederholte Prämierung als “Great Place to Work”), vor allem im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Auszeichnung mit dem Zertifikat “audit berufundfamilie” 2019), und ein ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsbewusstes Handeln (Beitritt zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020) im Vordergrund.

Was wir Ihnen bieten

In den 4 Monaten, die Sie bei uns verbringen, bieten wir Ihnen spannende Einblicke in alle psychiatrischen Aufgabenbereiche und die einmalige Gelegenheit, eine moderne Facheinrichtung aus nächster Nähe kennenzulernen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg bringen wir uns in verschiedenen diversen Fachgremien, Arbeitskreisen und Institutionen ein, so dass Praxis, Lehre und Forschung bei uns Hand in Hand gehen. Wir, das Klinikum am Weissenhof, bieten Ihnen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerdem zahlreiche weitere Vorteile wie zum Beispiel eine konstruktive Zusammenarbeit in berufsübergreifenden Teams, flache Hierarchien und sowie lebensphasenorientierte und familienbewusste Rahmenbedingungen für eine möglichst ausgeglichene Work-Life-Balance und einen besonderen Fokus auf den individuellen Bedürfnissen aller.

Lassen Sie uns dabei unterstützen, Ihre beruflichen Ziele aktiv in die Tat umzusetzen…und wer weiß? Vielleicht gefällt es Ihnen so gut bei uns, dass wir uns im Anschluss für ein Praktisches Jahr oder nach Ihrem Abschluss für eine Anstellung in unserem Haus wiedersehen?

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen und ein persönliches Kennenlerngespräch!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

