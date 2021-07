Family Office fuer ganzheitliche Merger und Akquisitionen

Mehr als Finanzdienstleistung: Lueckenschluss zwischen Unternehmen und Nachfolgenden sicherstellen

(Oberhaching, Juli 2021) Durch Gruendung der aumento value invest steigt aumento value mit Sitz in Oberhaching bei Muenchen als Multi Family Office in den Sektor der Finanzinvestitionen ein. aumento value wurde 2020 gegruendet und begleitet Unternehmen bei der Nachfolge sowie bei Unternehmenskauf oder -verkauf und beraet zu Wertsteigerungspotenzialen. In der Sparte aumento value invest wird das Unternehmen nun selbst Firmen kaufen, optimieren und verkaufen. Durch Management-Buy-in ermoeglicht aumento value invest sinnvolle Nachfolgeloesungen und nachhaltige Transaktionen. Uebernahmewillige Manager erhalten im gesamten Prozess Rueckhalt durch das Family Office und koennen auf die Expertise der aumento value invest zurueckgreifen.

Allein in Deutschland stehen nach Schaetzungen im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 insgesamt 150.000 Unternehmen mit rund 2,4 Millionen Beschaeftigten zur Uebergabe an. Fast die Haelfte der Unternehmerinnen und Unternehmer findet keinen geeigneten Nachfolger. Harald Rieder und Roland Morizet, Gruender von aumento value, wollen mit aumento value invest jetzt ueber ein neues Konzept die Transaktions-Luecke schließen. „Wir bringen Unternehmen, die zur Uebergabe anstehen, mit Managern zusammen, die in ein Unternehmen einsteigen wollen. Als Family Office und Finanzinvestor bieten wir dabei beiden Seiten groeßtmoegliche Sicherheit und Kontinuitaet“, erklärt Geschaeftsfuehrer Harald Rieder, der selbst langjaeahrige Erfahrung als Unternehmer im internationalen Management hat.

Finanzinvestor und Coach in einem aumento value invest tritt einerseits als Finanzinvestor auf und erwirbt Unternehmen ganz oder teilweise. „Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Lebenswerk in gute Haende geben moechten, haben in uns einen Partner, der nicht nur die Finanzkennzahlen im Blick hat, sondern das Unternehmen auf einem stabilen Kurs halten oder wieder dahin zurueckbringen möchte. Dabei spielen monetaere und nicht-monetaere Faktoren eine große Rolle“, beschreibt Roland Morizet, Geschäftsfuehrer und Unternehmensgruender mit umfangreicher internationaler Management-Erfahrung. „Privatinvestoren oder junge Manager unterstuetzen wir dabei, ihren Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen und stehen ihnen mit aumento value invest als Partner und Coaches zur Seite“, so die Geschaeftsfuehrer.

Ganzheitlicher Ansatz Wo klassische Family Offices als Finanzinvestoren Kapital zur Verfuegung stellen, um Unternehmen projektweise zu akquirieren, geht aumento value einen Schritt weiter: „Wir begleiten die Unternehmen und decken aus einer Hand den gesamten Prozess ab“, sagt Harald Rieder. Mit aumento value invest gehoert dazu nun auch die Moeglichkeit, ueber das Family Office moegliche Luecken im Transaktionsgeschehen sinnvoll zu schließen und Mehrwert fuer alle Beteiligten zu schaffen.

Ueber aumento value:

aumento value wurde 2020 in Oberhaching von Harald Rieder und Roland Morizet gegruendet und ist eine Marke der miso consulting GmbH, die seit 2016 taetig ist. aumento value begleitet Unternehmen im Rahmen der Nachfolge, bei Unternehmenskauf oder – verkauf und beraet zu Wertsteigerungspotenzialen. Die Mission der Gruender ist es, eine Win-win-Situation fuer alle an einer Transaktion beteiligten Menschen zu schaffen. aumento value steht dafuer, Lebenswerke zu erhalten, Arbeitsplaetze zu sichern und Firmen gesund und gestaerkt an die naechste Generation weiterzugeben. Mit einem Netzwerk aus neun Partnern betreut aumento value Kunden in der DACH-Region. Aktuell hat das Unternehmen mit aumento value invest ein Family Office gegruendet. Fuer die Zukunft ist die Gruendung der aumento value academy zur Ausbildung und fuer das Coaching moeglicher Nachfolgerinnen und Nachfolger geplant.

Kontakt

aumento value system

Harald Rieder

Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

+49 89 2152 778-0

hallo@aumentovalue.com

https://aumentovalue.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.