Familienskischule in Kaprun Zell am See und Kitzsteinhorn

Sicher in unserer Skischule mit kleinen Skikursen

Zum Rundum-Service

Ob Skikurs, Snowboardtraining, Verleih, Liftkarten oder Mittagessen und Kinderbetreuung: Wir organisieren alles für Deine Familie.

Auszeit für Eltern

Beim Ski Dome sind Deine Kids immer bestens aufgehoben. Hier gibt”s die längsten Kinderbetreuungszeiten im ganzen Skigebiet.

Erfahrene Kinderskilehrer

Wir haben speziell ausgebildete Kinderski- und Snowboardlehrer. So sind schnelle Lernfortschritte und großer Pistenspaß garantiert.

BOBOs Kinderland

Vom Baby bis zum Teenager: In BOBOs riesengroßem Kinderland kümmern wir uns liebevoll um den Pistennachwuchs.

Familien-Coach

Willst Du einen Skikurs oder ein Snowboardtraining nur für Dich und Deine Familie? Dann buch gleich unseren Familien-Kurs.

Familiy Deal

Ob Kids, Teens oder Eltern: Mit unseren Spar-Pakten bekommst Du den Kurs, den Verleih und das Depot zum absoluten Spitzenpreis.

Informiere Dich hier



**********************************************************************************************************************

Vorteile für Eltern

Kurse mit gratis Kinderbetreuung

Superlange Betreuungszeiten

Mittagessen auf Wusch

Baby-Club für die Allerkleinsten

Extra-Rabatte für Familien

Vorteile für Kids

Riesiges, schneesicheres Kinderland

Mix aus Skifahren, Spiel und Spaß

Piratenschiff, Eisberg und viel mehr

Pistengaudi mit Pinguin BOBO

Abschlussrennen mit Preisverleihung

**********************************************************************************************************************

Familien-Vorteile

2 Gratis-Tage

Kids, die am Sonntag mit dem Kinderskikurs oder dem Snowboardtraining starten, können sich freuen. Für die heißt es: 6 Tage fahren und nur 4 zahlen.

Kostenloser Helm

Ob Ski oder Snowboard: Für alle Pistenflitzer unter 15 gibt”s den Helm kostenlos zum Verleih-Equipment dazu.

Kinderbetreuung

Von 9.00 bis 16.00 Uhr: Beim Ski Dome gibt”s die längsten Kinderbetreuungszeiten im ganzen Skigebiet – und das kostenlos zum Kurs!

Informiere Dich hier



**********************************************************************************************************************

Auch Kostenlos: Familien-Fahrservice

Wo findet man den Ski Dome in Kaprun? Wo geht”s zum Kitzsteinhorn Gletscher? Und: Wo sind der Lechnerberg und BOBOs Kinderland? Damit Du alles in Ruhe erkunden kannst, gibt”s unseren kostenlosen Familien-Fahrservice. Auf Wunsch holen wird Dich und Deine Familie am Samstagnachmittag direkt bei Deiner Unterkunft ab. Mit dem Fahrservice geht”s dann zum Ski Dome. Hier bekommst Du alle wichtigen Infos rund um Deinen Ski- oder Snowboardkurs. Und: Falls Du Verleih-Equipment gebucht hast, kannst Du gleich testen, ob alles passt. So kannst Du am Sonntag ganz entspannt mit dem Skikurs oder dem Snowboardtraining durchstarten! Hast Du Interesse? Dann meld Dich gleich bei unserer Hotline unter +43 (0) 6547 – 82 32 oder schick uns eine Mail an office@ski-kaprun.com.

**********************************************************************************************************************

Lust auf Skifahren?

Dann besuche uns auf ski-kaprun.com und sei der Erste, wenn die Skipisten wieder öffnen

Skikurse Kids & Teens

Mit unserem BOBO lernen Kids und Teens zwischen 4 und 15 Jahren das Skifahren mit vollem Schwung und viel Begeisterung.

Familien-Skilehrer

Familienglück im Schnee: Beim Ski Dome bekommst Du einen Skilehrer, der sich ganz allein um Deine Familie kümmert!

All in One: Kurs + Verleih

Skikurs und der komplette Skiverleih: In diesem Paket ist alles für Deinen Skiurlaub drin – und das zum absoluten Sparpreis!

Skiverleih

Ob ATOMIC, Kästle oder Völkl: Hier bekommst Du erstklassiges Marken-Equipment – und das sogar mit vollen 10 % Frühbucher-Rabatt.

Firmenkontakt

Ski Dome Oberschneider GmbH Kaprun

Hermann Oberschneider

Nikolaus-Gassner-Str 21

5710 Kaprun

+43 (0) 6547 – 8232

office@ski-kaprun.com

https://www.ski-kaprun.com/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

+49 (0)89 / 55 29 88 78

+49 (0)89 / 55 29 88 79

schneider@new-media-design.info

https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.