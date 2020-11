Familienseminar mit den DU!-Werken

Ratgeberreihe von Kai-Uwe Harz knüpft an Prinzipien des Familienseminars an – praktische Hilfe

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle innerhalb der Familie, mit den Wünschen und Erwartungen, die jeder an sein Gegenüber stellt, ist eine der zentralen Elemente in einem Familienseminar. Wer seine Rolle in der Familie hinterfragt, Zweifel an seiner eigenen Entfaltungsmöglichkeit in der Familie hat und sich Entwicklungspotenzial wünscht, kann in einem Familienseminar gut aufgehoben sein. Doch längst nicht jeder, der den unbestimmten Wunsch nach Veränderung, mehr Glück und Erfolg mit sich herumträgt, findet einen leichten Zugang zu einem Seminar, in dem er sich mitunter auch anderen, teilweise fremden Menschen öffnen muss. Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz setzt mit seinen “Du!-Werken” genau an dieser Stelle an und bietet damit ein praktisches Ratgeber Format, das seine Leser anleitet und sich an die individuelle Lebenssituation anpassen lässt.

Ratgeber zur angeleiteten Selbstanalyse statt Gruppengespräche im Familienseminar

In “DU! und Deine Partnerschaften” hat Kai-Uwe Harz eine Anregung zur Selbstreflektion zu Papier gebracht. Denn der Erfolgscoach weiß: “Der Weg zu glücklicheren und erfüllten familiären, partnerschaftlichen und beruflichen Beziehungen geht immer von einem selbst aus. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Partnerschaften und Zusammenleben prägen? Wie bin ich selbst geprägt und beeinflusst, wie mein Partner und die Mitglieder meiner Familie?”, skizziert Harz den Prozess. Die systematische Auseinandersetzung mit diesen Fragen, die im Familienseminar in der Gruppe besprochen werden, kann jeder Leser mit “DU! und Deine Partnerschaften” für sich selbst beantworten und – ganz wichtig – seine eigenen Ziele, Wünsche Anregungen und Ideen direkt im Buch als Notizen fixieren. “Ich halte dieses Niederschreiben für einen ganz wichtigen Prozess, um effektiv und mit nachhaltigen Veränderungspotenzial eigene Gewohnheiten zu reflektieren und die Beziehung zu Familienmitgliedern konfliktfreier und glücklicher zu gestalten”, schildert der Autor.

Rollenanalyse wie in einem Familienseminar mit den “DU! Werken” von Kai-Uwe Harz

Die Ziele einer glücklicheren familiären Situation leichter zu erreichen und die so genannte Sieger Energie zu finden – dabei will Kai-Uwe Harz seine Leser mit seinen “DU! Werken” unterstützen. Seine Ratgeber sind ganz bewusst als Nicht-nur-Bücher gestaltet. Sie geben den Lesern einerseits hilfreiche Impulse und Anregungen wie in einem Familienseminar. Die Bücher enthalten andererseits selbst gestaltbare Seiten, auf denen Leser ihre spontanen Gedanken und Eingebungen zur Lektüre und zu ihrer individuellen Situation festhalten können. So lassen sich die “DU! Werke” der ganz persönlichen Lebenssituation und den damit verbundenen Beziehungen in Familie, Partnerschaft und Beruf anpassen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

