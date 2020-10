Familienseminar im Buchformat

Erfolgscoach Kai-Uwe Harz hat ein Ratgeberformat entwickelt – Familienseminar für den Alltag

Die strukturierte und bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und mit den Beziehungen, in den wir stehen, gehört zum Inhalt im Familienseminar. Kai-Uwe Harz ist Erfolgscoach und hat in seinen Seminaren mit über 22.000 Teilnehmern schon vielen Menschen Wege eröffnet, wie sie den Kopf freibekommen, ihre Gefühle leben können, mehr Zeit für Familie und Partnerschaft finden und gleichzeitig zum beruflichen Erfolg kommen. Ausgangspunkt für seine Anleitung zu mehr Glück und Erfolg im Leben ist stets der Blick auf die eigene Persönlichkeit, die eigene Zielsetzung und die eigenen Wünsche. Die Quintessenz aus diesen Seminaren hat Kai-Uwe Harz in seinen Ratgeberformaten zusammengefasst. In “DU! und Deine Partnerschaften”, DU! bist der Regisseur Deines Lebens und in “DU! – und Dein Jahr – Dein Tagescoach” bietet er seinen Lesern eine Dreifach-Hilfe an, wie sie mehr Glück und Erfolg im Leben erreichen können.

Private Partnerschaften in den Blick nehmen mit dem Familienseminar für zu Hause

Gerade für Menschen, die keinen richtigen Zugang zu einem Familienseminar finden, ist nach Einschätzung des Erfolgscoachs die Lektüre seiner “Du! Werke” eine gute Alternative. “DU! und Deine Partnerschaften” zum Beispiel versteht sich als alltagstauglicher Kompass für mehr privates Glück und beruflichen Erfolg. Was ist der Ansatzpunkt dieses Ratgebers? “Es versteht sich als Lebenshelfer und Lebenscoach, der echtes Veränderungspotential bereithält. Denn gute Vorsätze sind das eine, die tatsächliche Veränderung von Gewohnheiten, die dem Glück in Familie und Beruf entgegenstehen, das andere. Vor diesem Hintergrund habe ich für meine NICHT-NUR-BÜCHER ein Format und einen Aufbau gewählt, der den Leser immer wieder zur Selbstreflektion anleitet und viel Raum für eigene Gedanken und Notizen bereit hält. So wird das Buch zu einem Nachschlagewerk für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche als Grundlage für gelungene familiäre wie berufliche Beziehungen”, fasst Kai-Uwe Harz zusammen.

“DU! und Deine Partnerschaften” – Familienseminar im Ratgeberformat öffnet neue Perspektiven

Dabei bezieht Kai-Uwe Harz Erfahrungen und Rückmeldungen aus seinen Seminaren, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, inspirierenden Quellen und die notwendige Portion Humor mit ein. Zugleich verhilft er seinen Lesern dazu, diese Erkenntnisse auf ihr eigenes Leben zu übertragen. So eröffnen sich nach und nach neue Perspektiven auf Familie und Partnerschaft und stützen das Potential, als Paar und Familie gemeinsam miteinander zu wachsen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

