Faltenfrei dank Sandwich-Aufbau: Trennlage von Gutjahr sorgt für sichere Verlegung

AquaDrain TR

Bickenbach/Bergstraße, 4. März 2020. Trennlagen mit Knicken und Falten sind bei der Verlegung im Außenbereich weit mehr als nur ein Schönheitsfehler – denn der Abfluss von Sickerwasser auf der Abdichtung wird so verzögert. Mit der neuentwickelten armierten Trennlage AquaDrain TR von Gutjahr gehört dieses lästige Problem der Vergangenheit an. Das Armierungsgewebe ist besonders formstabil und verhindert sicher, dass die Trennlage beim Verarbeiten verrutscht.

Ein bekanntes Bild auf Baustellen im Außenbereich: Trennlagen aus herkömmlichen PE-Kunststofffolien, in der Regel zweilagig verlegt, verrutschen beim Verarbeiten immer wieder und sorgen für entsprechenden Ärger beim Verleger. Doch das Verrutschen ist nicht nur äußerst lästig. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich Falten bilden – und sich dadurch Sickerwasser staut oder der Wasserabfluss auf der Abdichtung verzögert wird.

Optimale Planlage

Auf dieses Problem hat Gutjahr reagiert und eine armierte Trennlage für Abdichtungen nach DIN 18531-5 entwickelt. Die zweilagige PE-Folie verfügt über eine innenliegende Gittergewebearmierung. Das macht sie besonders formstabil und gewährleistet eine optimale Planlage.

Ein weiterer Vorteil: Die Trennlage muss nicht, wie konventionelle PE-Folien, zweilagig verarbeitet werden. Denn sie erreicht die notwendige Materialdicke von 0,2 mm durch ihren speziellen “Sandwich-Aufbau” aus Folie, Gittergewebe und Folie. Das verhindert sicher, dass die Trennlage beim Verarbeiten verrutscht, und macht die Arbeiten auf Balkonen und Terrassen um ein Vielfaches einfacher.

Komplettes Drainagesystem aus einer Hand

Damit ist AquaDrain TR die perfekte Ergänzung für alle Gutjahr-Drainagen und aufgestelzten Systeme – und Verarbeiter bekommen das komplette System für Balkone und Terrassen aus einer Hand.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.