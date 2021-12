Die Verbraucher in Deutschland wählten zum 14. Mal ihre beliebtesten Handelsketten und Online-Shops. Bei dieser Verbraucherwahl hat FairToner.de die Auszeichnung „Webshop Award Germany 2021 – 2022“ in der Kategorie Büromaterial gewonnen.

FairToner als Anbieter von Druckerzubehör darf sich als Gewinner des „Webshop Award Germany 2021 – 2022“ in der Kategorie Büromaterial freuen. Die Wahl ist eine Initiative von Q&A Insights Europe B.V. und bietet Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Lieblings-Webshops zu bewerten und den Online-Händlern ein interessantes Feedback zu geben.

„Webshop Award Germany 2021 – 2022“ als aussagekräftige Verbraucherwahl für deutsche Webshops

Der Onlinehandel ist in den letzten Jahren immer stärker hervorgetreten. Dieser Trend hat sich insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie fortgesetzt. Im Bereich der Büromaterialien war dies aber kein Hauptgrund für eine verstärkte Nachfrage. Hierbei kommt

es in erster Linie auf attraktive Preise, Transparenz, Kundenfreundlichkeit, kurze Lieferfristen und vereinfachte Zahlungsmöglichkeiten an.

Die Q&A Insights Europe B.V. hat schon in vielen europäischen Ländern eine solche Online-Verbraucherbefragung durchgeführt, so auch für deutsche Webshops. Verbraucher werden aufgefordert, ihren Lieblings-Webshop zu bewerten und gleichzeitig eine Meinung abzugeben.

– Die Abstimmung fand im Zeitraum vom 10.06.2021 bis zum 07.10.2021 statt.

– Es wurde eine Gesamtzahl von rund 94.768 Bewertungen in 36 Kategorien abgegeben.

Wenn Sie mehr über den Webshop Award Germany erfahren möchten, besuchen Sie www.haendlerdesjahres.de für mehr Informationen über die Ergebnisse und die Methode der Wahl.

FairToner als Gewinner in der Kategorie Büromaterial

FairToner.de hat den „Webshop Award Germany 2021 – 2022“ in der Kategorie Büromaterial gewonnen und freut sich darüber, die begehrte Auszeichnung fortan auf der Website führen zu dürfen. Das Unternehmen mit Sitz in Meinerzhagen bietet Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte und sonstige Bürogeräte zu fairen Preisen an.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

+49 (0) 2354 9218021

service@fairtoner.de

https://www.fairtoner.de

Bildquelle: #182811250 © DN6 – stock.adobe.com