FAIRsprochen Podcast: congstar meets TikTok

Im Talk mit Content Creator @herranwalt und Gudrun Herrmann von TikTok

Köln, 27.07.2020. In der neuen und dritten Folge des congstar Podcast FAIRsprochen spricht Moderatorin Bianca Hauda mit dem TikTok Creator Tim Hendrik Walter alias @herranwalt und Gudrun Herrmann, Leiterin Kommunikation TikTok DACH. Im Fokus der Ausgabe: der rasante Aufstieg des Sozialen Netzwerks, das gehypt, aber auch öffentlich kontrovers diskutiert wird.

Die Folge ist ab jetzt in allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom verfügbar. Mit “FAIRsprochen” hat congstar im April 2020 ein neues Format gestartet, das im Rahmen regelmäßig erscheinender Podcasts Menschen vorstellt, die den digitalen und mobilen Lifestyle prägen. Ein besonderer Fokus wird stets auf das Thema Fairness gelegt.

Eine App – Millionen von Nutzern

TikTok – Faszination oder Kopfschütteln: Viele und vor allem jüngere Smartphone-User haben eine Meinung zu der App, die Millionen deutsche Nutzer in ihren Bann zieht. Sogar die Tagesschau ist auf TikTok mit eigenen Inhalten präsent. Als Video-Portal und Social Media-Plattform ist TikTok seit 2019 eine der weltweit erfolgreichsten Apps und besonders bei der Gen Z und Millennials ein absolutes Must-have.

Bei und mit TikTok kann jede Person selbst und innerhalb von Sekunden zum Videoproduzenten werden – individuell, themenübergreifend und international. Viele User setzen dabei vor allem auf Kreativität und Authentizität – kein Wunder also, dass die Plattform ein beliebter Zeitvertreib ist. Doch nicht nur das. Vermehrt finden sich in den Feeds der User auch Lerninhalte.

Wer darf eigentlich was? @herranwalt bei TikTok

Wie auf TikTok erfolgreich Wissen vermittelt werden kann, zeigt Tim Hendrik Walter. Der Fachanwalt für Familienrecht bloggt als “Herr Anwalt” auf YouTube und Instagram. Unter dem Namen @herranwalt konnte er bei TikTok innerhalb kürzester Zeit 1,8 Mio. Follower gewinnen. Unter anderem beantwortet er in seiner Reihe “Eine Minute Jura” User-Fragen wie “Dürfen mich meine Eltern zum Sport zwingen?”, “Darf ich meinen eigenen Tod vortäuschen?” oder “Darf ich ohne Helm Fahrrad fahren?”

In Folge 3 des congstar Podcasts möchte Bianca Hauda von dem Social Media-Star wissen, wie man als Anwalt darauf kommt, TikTok-Videos zu produzieren, ob er damit eigentlich noch seriös genug ist und wieviel Zeit ihm noch für seine ganz realen Fälle bleibt.

Hinter den Kulissen der Mega-App

Wie wichtig Content wie der von Tim Hendrik Walter auch für den Erfolg der Plattform selbst ist, erklärt Gudrun Herrmann. Als Leiterin des TikTok-Kommunikationsteams im deutschsprachigen Raum ist sie dafür verantwortlich, die Bekanntheit der App weiter zu steigern.

Im Gespräch verrät sie, wie es ihr und ihrem Team gelungen ist, TikTok seit 2019 in Deutschland so erfolgreich zu machen. Das Thema Fairness darf auch in dieser Folge nicht fehlen. Wie fair ist die App und inwieweit ist sie in der Lage, Positives zu bewirken? Im Podcast will Bianca Hauda wissen, welchen Beitrag TikTok hier leisten kann.

TikTok – nur oberflächliche Unterhaltung?

In der Podcast-Folge diskutieren die Gesprächsteilnehmer auch häufige Kritikpunkte. So sieht sich TikTok oft Diskriminierungsvorwürfen ausgesetzt und löst immer wieder Bedenken in puncto Zensur aus. Viele kritisieren außerdem den fehlenden Mehrwert und sehen in der App nicht mehr als einen oberflächlichen Zeitvertreib für Teenager. Ein gegenläufiger Trend ist die Ankündigung des Unternehmens, TikTok in Deutschland zur Lernplattform machen zu wollen, indem Influencer wie @herranwalt unter dem Hasthag #LernenMitTikTok supportet werden.

Die dritte Folge von “congstar FAIRsprochen” gibt es ab heute auf allen bekannten Podcast-Portalen und im congstar Newsroom. Dort sind auch die ersten zwei Folgen zu finden. Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar.

