In der Werbebranche werden Fahrzeugbeschriftungen in zwei verschiedene Varianten gegliedert. Die erste nennt sich Image-Beschriftung und ist so etwas wie die dezente Unterbringung des Firmennamen oder -logos auf einem Fahrzeug. Die zweite Variante ist die Flächen-Beschriftung und bestimmt meistens die komplette Erscheinung des Fahrzeugs und dient als Werbefläche.

Image-Beschriftung

Die Image-Beschriftung setzt, wie bereits erwähnt, mehr auf das dezente Bekleben des Fahrzeuges.

Die Automobile stellen die Firmenzugehörigkeit dar und sind nicht direkt darauf angelegt zu werben. Dennoch sind sie durchaus wichtig für die Unternehmen, da sie bei den Menschen einen Wiedererkennungswert wecken und diese durch ihre schlichte Eleganz beeindrucken. Agenturname hat sich exakt auf diesen Bereich spezialisiert und viele Kunden bzw. Firmen mit Fahrzeugbeschriftungen versorgt.

Flächen-Beschriftung

Die Flächen-Beschriftung ist das Gegenstück zur Image-Beschriftung. Bei ihr geht es nicht darum unterschwellig ein Logo unterzubringen, sondern das Maximum der Fahrzeugfläche als Werbebühne zu nutzen. Je nachdem was beworben werden soll, kann das Fahrzeug bunt und auffällig sein oder schlicht, dafür aber informativ. Sehr wichtig ist es, dass Werbeslogans, Angebote und Informationen kurz und bündig sind. Die Botschaft muss für den potentiellen Kunden in sekundenschnelle greifbar sein. Der Schriftzug muss also groß genug sein, um ihn auch aus mittlerer Entfernung lesen zu können. Agenturname berät Sie gerne bei Fragen rund um das Thema Flächen-Beschriftung und greift dabei auf einen großen Erfahrungsschatz zurück.

In beiden Fällen ist es wichtig, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand und sauber ist. Selbst eine ausgefeilte und durchdachte Werbung kann schnell nach hinten losgehen, wenn sie auf einem verbeulten und schmutzigen Auto abgebildet ist. Ziel der Fahrzeugbeschriftung ist es schließlich mögliche Kunden von Ihrem Unternehmen zu überzeugen.

Agenturname hilft Ihnen dabei!

Firmenkontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://conradmedia.net/fahrzeugbeschriftungen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.