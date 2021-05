Fahrräder, Wäschespinnen, Rasenmäher, Alufelgen, Motorteile – gebührenfreie Abholung durch Schrottabholung Marl

Wenn die Kinder älter werden, stellt sich oftmals die Frage, ob der Dachboden ausgebaut werden sollte.

Die Tochter und der Sohn hätten dort ihr eigenes Reich. Später, wenn die Kinder aus dem Haus gehen sollten, kann im schönen Marl dort ein Ferienappartement eingerichtet werden und so ein zusätzliches Einkommen die Rente aufbessern. Oder, es werden Gästezimmer eingerichtet. Die Kinder werden bestimmt oft und gerne mit ihren eigenen Familien zu Besuch kommen, wenn sie nicht auf der Wohnzimmercouch nächtigen müssen. Alles in allem – eine gute Investition.

Wenn sich auf dem Dachboden Metallgerümpel, Elektrogeräte und Kabelschrott angesammelt hat, wird es jetzt Zeit, sich endlich davon zu trennen

Es ist immer wieder erstaunlich, was sich im Laufe der Zeit alles ansammelt. Besonders auf Dachböden finden sich viele alte Schätze, verbunden mit alten Erinnerungen, aber auch eine Menge Teile, die nicht mehr funktionsfähig, veraltet und unbrauchbar sind. Die alten elektrischen Haushaltsgeräte, die man eigentlich verwahren wollte, falls sie doch mal gebraucht würden, will heute keiner mehr benutzen und die Wäschespinne ist inzwischen auch verrostet. In Marl kann Schrott mit Voranmeldung von der Stadt abgeholt werden. Es gibt entsprechende Plastiksäcke, die gekauft werden müssen. Der Schrott muss eigenhändig sortiert und an den Straßenrand getragen werden. In der Abholung sind die Transporteure zuverlässig, und es gibt selten Kritik. Aber, warum dafür bezahlen und selbst schleppen, wenn es bedeutend einfacher funktioniert?

Die mobile Abholung von Schrott ist unkompliziert, kostenfrei und nimmt Kunden und Kundinnen viel Arbeit ab

Durch Schrottabholung Marl ist ein Service buchbar, der den Schrott auf dem Dachboden oder, wo auch immer er sich befindet, einsammelt, auflädt und abtransportiert. Diese Arbeiten erledigt das Team für Kunden und Kundinnen. Auch sperrige oder große Teile sind im Service inbegriffen: Es wird zerkleinert, auseinandergeschweißt und demontiert. Der gesamte Service ist kostenfrei. Bei größeren Mengen und an der tagesaktuellen Börse besonders gefragten Metallen ist sogar mit einem guten Ankaufspreis zu rechnen.

Kurzüberblick:

Durch der mobilen Schrottabholung ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

