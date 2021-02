Fachbuch Cloud Computing in Deutschland: Neuauflage erschienen

Ab sofort ist die Neuauflage des Fachbuchs “Cloud Computing in Deutschland – vom ASP-Hype bis heute” von Werner Grohmann verfügbar. Die Neuauflage bietet aktuelle Zahlen und Fakten zum deutschen Cloud Computing-Markt – auch und gerade unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Sie beschäftigt sich darüber hinaus mit dem EU-US Privacy Shield-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und seinen Folgen für den Einsatz von Cloud Services und vermittelt einen aktuellen Überblick zu GAIA-X, der europäischen Initiative zum Schutz der digitalen Souveränität europäischer Cloud-Nutzer.

“Corona, Privacy Shield-Urteil des EuGH und GAIA-X, so lauten aus meiner Sicht die Schlagzeilen des vergangenen Cloud Computing-Jahres in Deutschland”, erklärt Werner Grohmann, Autor des Fachbuchs, bei der Veröffentlichung der Neuauflage. “Grund genug für eine Neuauflage. Wichtig war es mir dabei, diese Schlagzeilen in einen Zusammenhang mit den aktuellen Überlegungen in Unternehmen zu bringen, ihre IT ganz oder teilweise in die Cloud zu verlagern.”

Ziel des Buches ist es außerdem, einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes – vom ASP-Hype über Software-as-a-Service bis hin zu Cloud Computing – zu vermitteln. Denn genau diese Entwicklung ist die Grundlage für den aktuellen Status Quo des deutschen Cloud Computing-Marktes, auf den der Autor aus Anwender- aber auch aus Anbietersicht eingeht.

Darüber hinaus vermittelt das Buch Fach- und Führungskräften, die vor der Entscheidung stehen, ob und wie sie Cloud Services im Unternehmen einsetzen, einige Tipps aus der Praxis. Ergänzend dazu enthält es einige Praxisbeispiele dafür, wie andere Unternehmen den Einstieg in die Wolke geschafft haben.

Das Thema Datenschutz und Cloud Computing und die unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema in und außerhalb Deutschlands (Stichwort: CLOUD Act vs. DSGVO) kommt genauso zur Sprache wie das Thema Schatten-IT.

Für den Cloud Computing Report Podcast führt Werner Grohmann regelmäßig Interviews mit Marktbeobachtern und Cloud Computing-Anbietern auf dem deutschen Markt. Eine Auswahl an Interviews hat er in seinem Buch zusammengefasst.

Über den Autor

Werner Grohmann ist langjähriger unabhängiger Beobachter des Cloud Computing-Marktes in Deutschland. Seit 2010 ist er Herausgeber des Cloud Computing Reports, eines deutschsprachigen Informationsportals zum Thema Cloud Computing.

Im Cloud Computing Report Podcast kommentiert Werner Grohmann das aktuelle Marktgeschehen und unterhält sich dazu mit Marktteilnehmern aus dem deutschen Cloud Compu-ting-Markt.

Im Rahmen des Cloud Computing-Marktbarometers Deutschland veröffentlicht er einmal jährlich die Zahlen einer Umfrage zum aktuellen Status und zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes aus Anbietersicht.

Darüber hinaus hält Werner Grohmann Vorträge zum Thema Cloud Computing im Allgemeinen und Cloud Computing in Deutschland im Speziellen.

Weitere Informationen zum Autor finden Sie unter https://www.werner-grohmann.de.

Cloud Computing in Deutschland: Daten und Fakten

Titel:

Cloud Computing in Deutschland – vom ASP-Hype bis heute – Auflage 2021

ISBN-Nr.:

978-3-347-23205-1 (Paperback)

978-3-347-23206-8 (Hardcover)

978-3-347-23207-5 (E-Book)

Umfang:

248 Seiten

Preis:

29,90 EUR (Hardcover)

24,90 EUR (Paperback)

19.90 EUR (E-Book)

Bestellseite

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale IT-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau liefert die dafür erforderlichen Inhalte in Form von Anwenderberichten, Hintergrundartikeln, Whitepaper, E-Books, Trendstudien, u.v.m. und unterstützt dann bei zielgruppenfokussiertem Content Marketing und Leadgenerierung.

Neu im Portfolio von GROHMANN BUSINESS CONSULTING ist die Unterstützung bei Konzeption und Umsetzung von Corporate Podcasts für B2B-Unternehmen.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068

feedback@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068

hkroener@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.