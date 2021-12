Facelifting für die Homepage

Sie war schon in die Jahre gekommen – die Internetseite des Dellnhauser Dorfvereins e. V., welche unter www.dellnhausen.bayern oder www.dellnhausen.de erreichbar ist. Dabei war sie seit ihrem Onlinegang jedoch stets gut besucht. Vom Zeitpunkt der erstmaligen Freischaltung im Jahr 2016 bis heute konnte der Dorfverein nämlich gut 300.000 Besucherinnen und Besucher auf seiner Seite verzeichnen.

„Das ist durchaus beachtlich für einen kleinen Ort wie Dellnhausen und einen kleinen Dorfverein.“, so der 1. Vorstand Martin Kraft

Da nun auch technische Updates erforderlich waren, packte man die Gelegenheit sprichwörtlich beim Schopfe und verpasste der Homepage sozusagen gleichzeitig ein Facelift. „Optisch sieht die Seite nun wieder moderner, frischer und übersichtlicher aus. Zugleich ist sie obendrein fit für die Zukunft.“, freut sich Kraft über die Seite im neuen Gewand.

Was den Verein außerdem besonders freut ist, dass man auch das Sponsoring mit der Firma Fuß Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG ( www.fuss-maschinenbau.de) aus Lutzmannsdorf bei Pfeffenhausen verlängern konnte. „Von Anfang an erfuhr der Dorfverein beim Projekt Homepage von dieser Seite Unterstützung. Dafür ein herzliches Dankeschön!“, so der erste Vorstand. Die Firma Fuß pflegt seit jeher einen guten Kontakt in den Ort Dellnhausen. Aber auch die Liebe zum Hopfen verbindet die Firma Fuß mit Dellnhausen, genauso wie der weitere Sponsor der neuen Homepage.

Als zweiten Sponsor der Internetpräsenz konnte man nämlich die Firma „Hopfen und mehr GmbH“ ( www.hobbybrauerversand.de) aus Neukirch am Bodensee gewinnen. Diese Firma zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern für Hobbybrauartikel deutschlandweit. Gleichzeitig konnten mit dieser Kooperation die Brücken vom größten Hopfenanbaugebiet der Welt, der Hallertau, nach Neukirch in die Bodensee-Region als drittgrößtes Hopfenanbaugebiet

Deutschlands geschlagen werden.

„Diese beiden Sponsoren passen einfach zu uns.“, freute sich der erste Vorstand des Dorfvereins und bedankte sich im Namen aller Vereinsmitglieder bei beiden Firmen für die großartige Unterstützung.

Der Dellnhauser Dorfverein e. V. ist ein Verein in der Marktgemeinde Au i. d. Hallertau im nördlichen Landkreis Freising.

Er bezweckt die Belebung, Ausschmückung und Erhaltung von Dellnhausen in historischer, kultureller und gesellschaftlich-sozialer Hinsicht zu fördern, das Zusammenleben im Dorf durch entsprechende kulturelle Veranstaltungen zu intensivieren, den Gemeinsinn und das Gemeinwohl in Dellnhausen zu erhalten und zu fördern, sowie die Lebensbedingungen für alle Dellnhauser Bürgerinnen und Bürger positiv zu gestalten und zu fördern.

