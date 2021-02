ezeep ist Chrome Enterprise recommended

ezeep Blue, die ideale Drucklösung für Chrome OS, ist jetzt offiziell Chrome Enterprise Recommended

ThinPrints Cloud-Printing-Lösung ezeep ist jetzt offiziell Chrome Enterprise Recommended und damit eine von Google verifizierte Drittanbieterlösung für Chrome OS.

Viele Unternehmen suchen nach einer einfachen Möglichkeit, das Drucken für ihre Mitarbeiter, Studenten und Gäste zu verwalten. ezeep Blue, die Cloud-Drucklösung des Druckexperten ThinPrint, bietet bereits seit einiger Zeit optimiertes Drucken für Chrome OS.

Mit der Aufnahme von ezeep Blue in Googles Chrome Enterprise Recommended Partnerprogramm, dem umfangreiche technische Tests vorausgingen, ist der Mehrwert der Lösung für Chrome OS-Nutzer nun offiziell bestätigt.

Mit ezeep Blue verfügen Unternehmen über sofortiges gemanagtes Drucken aus der Cloud – ohne die Kosten für PCs oder Server. Admins verwalten den Benutzerzugriff auf Drucker über ein übersichtliches Webportal, wobei die Benutzer einfach mit jedem ihrer Geräte drucken können. Es sind keine Treiber oder Schulungen erforderlich, und die Lösung ist skalierbar von 10 bis 10.000 Benutzern. Modernste Verschlüsselung der Druckdaten garantiert Sicherheit. Druckaufträge werden sofort nach der Übertragung an den Drucker automatisch gelöscht und sind so vor Hackerangriffen sicher. Nahtloses Drucken mit Chrome ist dank ezeep gewährleistet.

“Wir freuen uns, offiziell Chrome Enterprise Recommended und damit ein anerkannter Partner des Chrome OS-Ökosystems zu sein”, sagt Christoph Hammer, Senior Vice President Cloud Services bei der ThinPrint GmbH. “Die Plug-and-Play-Einrichtung und -Verwaltung der Druckumgebung, insbesondere in Kombination mit unserer ezeep Hub Print Appliance, erfordert keine technischen Kenntnisse. Und die Anwender können von jedem Gerät, auch von mobilen Geräten, mit höchster Geschwindigkeit drucken und, was besonders wichtig ist, alle Druckoptionen der Drucker nutzen.”

ezeep Blue ist für eine 30-tägige kostenlose Testphase verfügbar, mit vollem Support und ohne jegliche Verpflichtung. https://www.ezeep.com/blue/

Über ezeep

ezeep ist die Zukunft des Druckens. Mit ezeep wird das Drucken dramatisch vereinfacht. Jedes Gerät kann auf jeden Drucker drucken – ob von Desktops, Smartphones, Tablets oder sogar per Drag & Drop über jedes browserfähige Gerät.

Konsumenten drucken natürlich unbegrenzt kostenlos auf dem eigenen Drucker sowie – je nach Anbieter – kostenlos oder kostenpflichtig auf fremden Druckern. Dabei ist das Drucken so einfach wie ein Telefonanruf, so dass jeglicher Anwender-Support entfällt. Unternehmen können dank ezeep die Infrastruktur-Anforderungen an ihre Druckerlandschaft für Niederlassungen weltweit senken und die Administration drastisch vereinfachen. So sinken die Gesamtkosten für die Bereitstellung von Druckern deutlich.

Coworking Spaces, Universitäten, Messen, Bahnhöfe, Flughäfen oder Kioske können ihre Drucker mit einem Klick nicht nur öffentlich zur Verfügung stellen, sondern sehr einfach die Ausdrucke abrechnen. Gleiches gilt für Privatanwender oder Cafes, die ihren Drucker mit anderen teilen möchten. Drucker werden so von Kostenverursachern zu Einnahmequellen.

Offene Schnittstellen ermöglichen Integrationen mit existierenden Lösungen für z.B. User- und Ressourcen-Management, Kostenkontrolle oder Compliance-Monitoring für maximale Kostenersparnis durch Automatisierung. Ein stetig wachsendes Ökosystem an Standardintegrationen durch Entwicklungspartner macht diese Vorteile auch für weniger technik-affine Nutzer verfügbar.

Durch gesenkte Kosten, den Wegfall jeglicher technischer Anforderungen und der Möglichkeit, fremde Drucker jederzeit nutzen zu können, stellt ezeep sicher, dass Menschen in Zukunft einfach und schnell und an nahezu jedem Ort drucken können, aus welchem Grunde auch immer sie es sich wünschen. ezeep setzt sich dafür ein, dass der CO2-Fußabdruck des Druckens minimiert wird und dass das gedruckte Papier eine sinnvolle, produktive und verantwortungsvolle Alternative zur Informationsaufnahme am Bildschirm darstellen kann.

Zukunft.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725

silke.kluckert@thinprint.com

http://www.thinprint.com

Pressekontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725

silke.kluckert@cortado.com

http://www.thinprint.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.