Extremsportler heiraten bei offizieller Laufveranstaltung

Claudia Weber und Thomas Wenning heiraten während des Reschenseelaufes am 17.07.2021 in Südtirol

Am 17.07.2021 werden Claudia Weber und Thomas Wenning den Bund fürs Leben eingehen. Nach über 100.000 gemeinsamen Laufkilometern und einem Verbrauch von mehr als 150 Paar Laufschuhen sowie mehr als 300 gefinshten Marathons oder längere Strecken, werden die beide Extremsportler auf der Laufstrecke während des Reschenseelaufs in Graun ( Südtirol) das Ja Wort geben. Als offizielle Teilnehmer beim Reschenseelauf werden Sie in Hochzeitskleidung und Laufschuhen an den Start gehen und nach dem Start einen kleinen Abstecher zum Standesamt machen, wo Sie von der Vize Bürgermeisterin standesamtlich getraut werden, bevor es dann wieder auf die Laufstrecke geht und Sie gemeinsam Hand in Hand den Reschenseelauf finishen werden. Dies hat es so noch nicht bei einer offiziellen Laufveranstaltung in Europa gegeben. Als unverheiratetes Paar am Start und als verheiratetes Paar im Ziel. Infos dazu auch unter www.laufhochzeit.de

Vor 17 Jahren haben sich beide beim Duisburg Halbmarathon kennengelernt, und seitdem gemeinsam durch das Leben laufen, eine Hochzeit auf der Laufstrecke war eine Herzensangelegenheit, die jetzt Realität wird. Eine geplante Laufhochzeit war bereits für 2020 geplant, musste aber wegen Corona abgesagt werden. In der Vergangenheit haben die beiden Laufsportler viele extreme Läufe weltweit zusammen gemeistert, sowie fast 70.000€ an Spenden für verschiedene Organisationen bei Ihren Läufen gesammelt. Weiter Infos gibt es auf den persönlichen Webseiten www.thomaswenning.de und www.claudiaweber.de

Kontakt

Thomas Wenning

Thomas Wenning

Margareten 1

45731 Waltrop

0172 1577703

thomas@laufhochzeit.de

http://www.thomaswenning.de

